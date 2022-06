Candela, un ‘lungo’ messaggio di pace in occasione dell’infiorata

Un ‘lungo’ messaggio di pace è quello che, domenica 5 giugno, sarà lanciato da Candela, in occasione della tradizionale infiorata cittadina all’interno dell’iniziativa Candela in fiore. La bandiera della pace, quella ucraina e quella russa e poi ancora opere famose e il volto di Papa Francesco: questo sarà il tappeto floreale che adornerà il corso principale del borgo dauno.“Non poteva essere altrimenti”– ha commentato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta– “In questo particolare momento non potevamo non rivolgere il nostro pensiero ai popoli che stanno soffrendo a causa della guerra e ai nostri fratelli ucraini, in particolare. Alcuni di loro, fuggiti dalla guerra e giunti a Candela per il tramite della Caritas, collaboreranno alla realizzazione del tappeto insieme con i maestri infioratori di Infioritalia, con i soci della Pro Loco Candela e con i tanti cittadini, adulti e bambini, che ogni anno contribuiscono all’organizzazione di questo evento.Sarà un vero momento di festa, inclusione e solidarietà.”Intanto fervono i preparativi e il paese si sta vestendo a festa per accogliere al meglio i visitatori e organizzare le tante iniziative in programma.Tra le novità di quest’anno, ‘La macchina del tempo’, tour virtuale che vi riporterà nel Palazzo Ripandelli alla fine del 1800, e l’estemporanea d’arte ‘Piazza d’arte’: maestri d’arte e artisti locali si esibiranno dal vivo per la creazione di opere d’arte. Tra i presenti, lo scultore Hermann Ariostino, che realizzerà un’opera con la tecnica dello sbalzo su rame, il fumettista Angelo Amoricoe poi ancora gli artistiMichela Cassa, Lanfranco Schirone, Giuseppe Santamaria e Rita Conti. A loro si aggiungeranno artisti del posto e bambini, per trascorrere una giornata di festa all’insegna dell’arte.

