Candela in fiore, grande successo per l’edizione 2023

Si è svolta ieri, domenica 28 maggio, la decima edizione di ‘Candela in fiore’, l’infiorata cittadina che dal 2013 abbellisce il corso del comune dauno con un lungo e variopinto tappeto floreale. Quest’anno la manifestazione è rientrata nel circuito degli Open Days dei Monti Dauni promossi dal Gal Meridaunia. Tantissimi visitatori provenienti dal resto della Provincia, dalla Bat e dalla Provincia di Bari, ma anche dalla Basilicata e dalla Campania, hanno affollato per tutto il giorno il centro cittadino, apprezzando le bellezze del borgo e godendo delle attività in programma, come il Raduno di Auto d’epoca, le dimostrazioni di composizioni floreali, le visite guidate lungo il centro storico e tanto altro.

“Anche quest’anno Candela ha salutato la primavera con l’evento più colorato dell’anno, che contribuisce a rinsaldare lo spirito di comunità e di appartenenza al territorio.” ha commentato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta “La preparazione del tappeto ha visto la partecipazione corale di tutta la comunità, e in particolar modo di tantissimi bambini. Non voglio dimenticare nessuno, perciò ringrazio di cuore davvero tutti coloro che, a vario titolo, hanno permesso tutto questo, rendendo Candela meta per migliaia di visitatori. Ancora una volta abbiamo dimostrato che il turismo nei Monti Dauni è possibile.”

L’edizione 2023 di Candela in Fiore ha celebrato i 100 anni della fondazione della Walt Disney e ha contribuito, con le varie attività laboratoriali, ad arricchire le esperienze messe a disposizione nell’ambito degli Open Days Monti Dauni, il festival itinerante del turismo rurale, che in questa seconda edizione ha messo in rete Candela, Rocchetta S. Antonio, Deliceto, Orsara di Puglia e Monteleone di Puglia.

“Il successo di pubblico di ieri ci ripaga di tutto l’impegno necessario per la realizzazione della manifestazione.” ha aggiunto Clemente Capobianco, Presidente della Pro Loco Candela, “Siamo contentissimi della bellissima risposta che i candelesi hanno dato nel partecipare alla preparazione del tappeto e del forte riscontro di pubblico di ieri, segno che stiamo agendo nel verso giusto”.



Pubblicato il 29 Maggio 2023