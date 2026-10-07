Candela, consolidata la SP99 contro il dissesto igrogeologico

Si chiude con la consegna delle opere un intervento da 4 milioni e 396 mila euro che ha riguardato il versante sud di Candela e la SP99 Candela-Rocchetta Sant’Antonio, affiancando al consolidamento del costone un sistema permanente di monitoraggio geotecnico. I lavori rientrano nell’intervento di “Risanamento del dissesto idrogeologico – Zona Tiro a Segno”, finanziato con risorse del PNRR nell’ambito delle misure dedicate alla riduzione del rischio idrogeologico e alla gestione del rischio di alluvione. Alla consegna hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, il soggetto attuatore per il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico Gennaro Ranieri, il sindaco Giuseppe De Vitto, il consigliere regionale Nicola Gatta, il responsabile unico del procedimento Vito Caponio e un rappresentante della Provincia di Foggia.

L’area interessata si trova a sud dell’abitato, a circa 450 metri sul livello del mare, lungo un versante collinare che domina i bacini fluviali circostanti e incrocia la direttrice storica del Tratturo Regio Pescasseroli-Candela. Il dissesto aveva compromesso in maniera significativa la viabilità, rendendo necessario un intervento capace di agire contemporaneamente sulla stabilità del terreno, sul deflusso delle acque e sulla sicurezza della strada. La stabilizzazione è stata realizzata attraverso paratie di pali in cemento armato, alle quali si sono aggiunti interventi sulla sede stradale, opere per la raccolta e il trattamento delle acque della piattaforma, sistemi di regimazione delle acque superficiali e lavori di ingegneria naturalistica. Il progetto ha previsto anche la realizzazione di una pista ciclabile lunga circa un chilometro e mezzo.

Una parte importante dell’intervento riguarda però ciò che accadrà dopo la chiusura del cantiere. Nell’area del vecchio poligono è stato installato un sistema di monitoraggio continuo composto da tubi inclinometrici, in grado di rilevare anche piccoli spostamenti del terreno, e celle di Casagrande, utilizzate per misurare le infiltrazioni idriche sotterranee. I dati vengono trasmessi automaticamente in rete e possono essere consultati in tempo reale attraverso un portale web, consentendo di seguire l’evoluzione del versante nelle 24 ore.

“Con un’opera da circa 4 milioni e mezzo di euro consegniamo a Candela un pezzo di territorio più sicuro”, ha dichiarato Piemontese, ricordando gli interventi sulla strada, sulla gestione delle acque e sulla pista ciclabile. “Soprattutto abbiamo dotato l’area di strumenti che permetteranno di continuare a controllarne nel tempo la stabilità: la prevenzione non finisce quando chiude il cantiere”.

L’intervento di Candela rientra nel programma pugliese dei progetti PNRR contro il dissesto idrogeologico, composto da 12 opere per un valore complessivo di oltre 50,6 milioni di euro, approvate dal Dipartimento della Protezione civile nel dicembre 2021. Secondo quanto riferito dalla Regione, Candela è il primo Comune nel quale uno di questi interventi è stato completato e formalmente consegnato.

Un altro elemento riguarda i tempi. Il cantiere era stato consegnato definitivamente all’impresa l’8 gennaio 2025 e i lavori sono terminati il 9 dicembre dello stesso anno, rispettando i 336 giorni naturali e consecutivi fissati dal contratto. Nei mesi successivi sono stati completati il collaudo statico, il parere della Provincia di Foggia sulla conformità delle opere, il collaudo tecnico-amministrativo e il deposito della documentazione nell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche.

“C’è un numero che considero importante quanto quello dell’investimento: 336, quanti erano i giorni previsti dal contratto e in 336 giorni i lavori sono stati conclusi”, ha sottolineato Piemontese. “La sfida delle opere pubbliche non è soltanto reperire e programmare le risorse, è trasformare i finanziamenti in cantieri e i cantieri in sicurezza concreta per le persone”.

Il tema dei tempi assume un peso particolare alla luce del quadro nazionale richiamato dalla Corte dei conti nel rapporto depositato a luglio sulla gestione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. Secondo i dati citati dalla Regione, soltanto il 27% dei cantieri risultava concluso, mentre per i progetti PNRR, a fronte di impegni di spesa pari al 79%, le erogazioni effettive si fermavano al 44,4%.

Nel frattempo la Regione ha avviato una nuova tranche di interventi per oltre 64 milioni di euro. “È questa la continuità che dobbiamo costruire”, ha concluso Piemontese, indicando come obiettivo il passaggio da una gestione legata all’emergenza a una politica stabile di prevenzione, fondata sulla conoscenza delle fragilità del territorio, sulla programmazione degli interventi e sul monitoraggio delle opere già realizzate.



Pubblicato il 7 Ottobre 2026