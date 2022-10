Candela, al via la sperimentazione del servizio ‘mensa plastic free’

È ripartito con un’importante novità in chiave ambientalista il servizio mensa all’Istituto Comprensivo di Candela, con la consegna, a tutte le alunne e gli alunni, di un kit personale riutilizzabile da usare al posto di piatti, bicchieri e posate in plastica. Grazie a questa scelta, il servizio mensa non produrrà più circa 200 kg di rifiuti in plastica al mese, con un considerevole vantaggio sia dal punto di vista ambientale che economico. ‘Archiviati questi due anni difficili, ripartiamo con importanti progetti per il futuro.’ ha dichiarato il Sindaco, Nicola Gatta ‘Da tempo ormai si parla di sviluppo sostenibile e della necessità di intervenire in maniera decisiva per contrare gli effetti dei cambiamenti climatici causati dall’inquinamento. Questa sperimentazione ci consente di veicolare un forte messaggio ambientalista, educando i più piccoli al riuso, di ridurre notevolmente la produzione di rifiuti in plastica e, allo stesso tempo, di contenere i costi del servizio mensa. Una scelta che si è rivelata doppiamente positiva proprio in questo particolare momento in cui si registrano incrementi dei prezzi delle materie prime e dei prodotti monouso. Grazie a questa iniziativa dell’Amministrazione Comunale aiutiamo l’ambiente ed evitiamo rincari del servizio a carico delle famiglie.’ ‘Con questa sperimentazione rispondiamo a quanto ci chiede l’Europa con la Direttiva Sup entrata in vigore in Italia lo scorso gennaio che, oltre a mettere al bando i prodotti monouso in plastica tradizionale, spinge verso il contrasto all’abitudine all’usa e getta.’ ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente, Pasquale Capocasale ‘Oltre a potenziare la raccolta differenziata, è ormai indispensabile diminuire la produzione dei rifiuti. Del resto, è sotto gli occhi di tutti quelli che sta accadendo con le discariche al limite del collasso. Ringrazio tutto il personale scolastico e le famiglie che hanno accolto favorevolmente questa iniziativa possibile grazie alla loro preziosa collaborazione.’

