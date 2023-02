Cancrena carceri: sproporzione tra agenti e detenuti in Puglia

Carceri, croce senza delizia per ministeri e dipartimenti penitenziari, specie se si tratta di volgere l’obiettivo sulla nostra regione, dove la sproporzione tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria è la peggiore di parecchi istituti di pena dello Stivale. Il Senatore della Repubblica Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia) ha presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia Nordio.

Allora, da dove cominciare per chiarire i contorni d’un dramma che si consuma quotidianamente in carceri in eterno stato d’assedio, da Bari a Foggia, passando per Trani, Lucera e Turi?

“L’affollamento delle carceri pone tanti problemi, a cominciare da quelli di natura sanitaria, ma anche sociali e ordine pubblico. E’ evidente che la presenza degli agenti di polizia penitenziaria è indispensabile perché i disagi fisici, psichici e logistici non si trasformino in risse, ma in Puglia il rapporto fra agenti e detenuti è decisamente peggiore rispetto alle altre regioni italiani: se la media nazionale è 0,663, in Puglia scende drasticamente a 0,496. Questo perché nelle carceri pugliesi è previsto un organico (fissato nel 2017) di 1.937 unità a fronte di 2.400 detenuti, ma allo stato attuale in cella ci sono oltre 3.900 detenuti. Un dato che rende la Puglia la regione più affollata della nazione in termini percentuali”.

E tutto ciò ha ripercussioni assai gravi, all’interno degli istituti di pena, no?

“Certo, tutto questo si traduce in mancanza di diritti essenziali per i detenuti, ma anche per i nostri agenti che non riescono a fruire dei diritti da contratto, ma nemmeno controllare adeguatamente i detenuti, poiché in tutti i penitenziari è impegnato un solo poliziotto nelle ore serali e notturne, occupando contemporaneamente più posti di servizio comprese le sezioni detentive, in ambienti perlopiù fatiscenti ed insalubri. Tale carenza si rifletterebbe negativamente sulla sicurezza dei detenuti, anche per via dei suicidi avvenuti dall’inizio dell’anno all’interno dei penitenziari pugliesi che, con un adeguato numero di agenti, si potevano evitare. Non solo, aumentando gli eventi critici e aggressioni subite da poliziotti che, in molte occasioni, richiedono l’intervento del pronto soccorso e in alcuni casi riportato anche lesioni permanenti. Insomma, una situazione che costringe il personale in servizio a raddoppiare le ore di lavoro con turni che talvolta arrivano anche a dodici ore contro alle sei previste dal contratto collettivo nazionale, con evidenti ripercussioni sulle loro condizioni psicofisiche”.

Situazioni note ai vertici penitenziari che, però, non intervengono concretamente

“I sindacati, in modo particolare il SAPPE, hanno più volte denunciato questo stato di cose, hanno più volte evidenziato in esposti che se il sovraffollamento delle carceri nazionali ammonta al 10% circa, nelle strutture pugliesi è arrivato anche 50-60% circa della capienza regolamentare, sceso quest’anno al 35% solo per l’intervento del DAP mediante l’apertura di tre nuovi padiglioni nelle città di Lecce, Taranto e Trani, con un ammontare di 600 posti, senza per? rivedere gli organici”.

Per finire, cosa farà in concreto l’ex consigliere regionale pugliese Zullo per tentare di rimuovere questa cancrena?

“Per tutto questo ho già presentato un’interrogazione al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, proprio per sapere se è a conoscenza di questa particolare e gravissima condizione pugliese delle carceri e quindi se ritiene necessario intervenire per garantire ai lavoratori della Polizia penitenziaria pugliese la tutela dei diritti di sicurezza e di salute sul lavoro”.

Francesco De Martino

