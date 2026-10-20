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Cancian (Azienda Ospedale-Università di Padova): “Più conoscenza per ridurre i ritardi diagnostici”

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“Più conoscenza per ridurre i ritardi diagnostici”. Lo ha sottolineato Mauro Cancian, direttore dell’Uosd di Allergologia dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, in occasione della presentazione di “Aspettando Mr Hyde”, il documentario di Donatella Romani e Roberto Amato, prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Otsuka Pharmaceutical e presentato il 19 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. Riconoscere l’angioedema ereditario e distinguerlo dalle forme allergiche tradizionali è fondamentale per favorire diagnosi tempestive e accesso alle terapie.


Pubblicato il 20 Ottobre 2026

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