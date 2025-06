Canada revoca digital tax ad aziende Usa: “Accordo sui dazi entro 21 luglio”

(Adnkronos) – Il Canada revoca la digital tax sulle aziende tecnologiche degli Stati Uniti, con cui riprende i negoziati in vista di un accordo entro il 21 luglio. L'annuncio è arrivato nella notte dal ministro delle Finanze di Ottawa, Francois-Philippe Champagne, secondo cui il Canada "revocherà la Digital services tax (Dst) in previsione di un accordo commerciale globale reciprocamente vantaggioso con gli Stati Uniti". E in una nota del governo si anticipa che il presidente americano Donald Trump e il primo ministro canadese Mark Carney "hanno concordato che le parti riprenderanno i negoziati con l'obiettivo di concordare un accordo entro il 21 luglio 2025". La Dst, che sarebbe dovuta entrare in vigore oggi, colpendo colossi come Alphabet e Amazon – e a causa della quale Trump aveva interrotto i colloqui con Ottawa venerdì scorso – avrebbe fruttato alle casse canadesi circa 3,5 miliardi di euro in cinque anni. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Giugno 2025