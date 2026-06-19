Canada-Qatar 6-0, infortunio terribile a Koné e festa rovinata

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Il Canada travolge il Qatar per 6-0 oggi 19 giugno nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali 2026. A Vancouver i padroni di casa dominano con la tripletta di Jonathan David conquistano la prima vittoria nella World Cup in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismael Koné: il centrocampista, in avvio di ripresa, subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già deciso, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33' per l'espulsione di Homam. Anche Madibo viene espulso: in 11 contro 9, il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Il primo gol arriva al 16' con Larin, rapido a ribadire in rete il pallone ribattuto dal portiere qatariota Abunada dopo la conclusione di David. L'attaccante della Juventus si sblocca al 29' con uno splendido destro al volo che fa secco Abunada sul primo palo: 2-0. Il numero 10 firma la doppietta personale nel recupero, piombando sul pallone respinto miracolosamente da Abunada dopo il colpo di testa di Larin. Dopo il dramma di Koné, il Canada riprende a giocare con aggressività. Saliba al 64' realizza il 4-0 con una punizione impeccabile da 20 metri. La cinquina viene timbrata al 75' dall'autorete di Manai, che devia nella propria porta il pallone calciato da Shaffelburg. Al 91', David completa la tripletta personale sfruttando un pallone vagante nell'area avversaria: 6-0.

Il successo larghissimo permette al Canada di salire a 4 punti come la Svizzera, vittoriosa contro la Bosnia e di conquistare il primo posto nel girone grazie alla migliore differenza reti. Nel confronto diretto, in programma nell'ultima giornata, al Canada basterà un pareggio per passare il turno come prima del girone. Il Qatar affronterà la Bosnia: entrambe le squadre sono a quota 1.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026