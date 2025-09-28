Attualità

Campobasso, auto si ribalta: morta 25enne incinta

(Adnkronos) – Incidente mortale oggi, domenica 28 settembre, a Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso. Un'auto con tre persone a bordo si è ribaltata e nell'impatto una donna di 25 anni, incinta, è morta. Ferite ma non in gravi condizioni le altre due persone a bordo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Termoli.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Settembre 2025

