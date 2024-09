Campo Scuola CONI, via libera al progetto di riqualificazione della struttura

La giunta comunale ha approvato la delibera 188 del 10 settembre c.a. avente per oggetto “PNRR. Realizzazione dell’impianto indoor destinato all’atletica leggera e recupero dell’impianto outdoor esistente presso il Campo Scuola CONI Mondelli Colella. Appalto integrato: Approvazione progetto definitivo.” Il progetto, che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, “Inclusione e Coesione”, Componente 2, che si concentra sulle infrastrutture sociali, le famiglie, le comunità e il terzo settore – prevede la realizzazione di un impianto indoor destinato all’atletica leggera e il recupero dell’impianto outdoor esistente presso il Campo Scuola CONI “Mondelli – Colella”. L’importo complessivo del finanziamento è pari a 4 milioni 200.000 euro, dei quali 3 milioni e 500.000 euro sono stati assegnati tramite un avviso pubblico emanato con Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport in data 24 febbraio 2022, mentre i restanti 700.000 euro provengono dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili, con preassegnazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 22 settembre 2022. La delibera ha riguardato l’approvazione del progetto definitivo, che ha già ottenuto i pareri favorevoli da parte della Fidal, del Coni, Vigili del Fuoco e CCVPS grazie a una straordinaria attività di coordinamento interassessorile che ha visto coinvolti Emanuele, Di Molfetta, Frattarolo e Galasso. Seguirà, a strettissimo giro, la redazione e approvazione del progetto esecutivo, con successivo concreto avvio dei lavori stimato entro ottobre. La conclusione dell’intervento è fissata entro il 2026, come previsto per le opere finanziate PNRR.

“La realizzazione di un impianto indoor per l’atletica leggera e il recupero dell’impianto esterno esistente – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo – rappresentano un passo decisivo per la nostra comunità. Questo progetto non solo promuove lo sport e l’inclusione, ma rilancia il nostro Campo Scuola come un punto di riferimento per atleti e appassionati. Grazie a queste strutture moderne, garantiremo spazi di allenamento adeguati ad agonisti e amatori, incentivando il benessere e la coesione sociale.”

“Questo intervento – afferma l’assessore con delega al PNRR Davide Emanuele – rientra perfettamente nelle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo è migliorare le infrastrutture sociali e offrire alle famiglie e alla comunità uno spazio dove lo sport diventa uno strumento di integrazione. Siamo orgogliosi di vedere come il nostro impegno stia portando a investimenti concreti sul territorio, che avranno un impatto positivo per le generazioni future.”

L’attuale progetto prevede principalmente la riqualificazione edilizia e funzionale e l’adeguamento impiantistico degli spogliatoi esistenti, ampliandoli, riservando spazi al loro interno per lo spogliatoio atleti (nella misura di 60 posti complessivi distinti tra uomini e donne) e un altro spogliatoio per giudici di gara e istruttori (nella misura di 8 posti complessivi suddivisi per sesso in 4+4), entrambi conformi alle vigenti norme CONI. Inoltre, è prevista la realizzazione di un nuovo edificio per impianto indoor di atletica (corsa, salto in alto, salto in lungo, salto con l’asta), comprensivo di un nuovo impianto fotovoltaico in copertura, con spazi e servizi per il pubblico.

“Il progetto del Campo Scuola CONI – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso – è un’opera complessa che coinvolge diversi ambiti, dalla riqualificazione edilizia alla realizzazione di nuove strutture indoor e outdoor. Stiamo lavorando affinché i lavori finanziati PNRR, e non solo, si trasformino subito in cantieri operativi capaci di traguardare il completamento delle opere nei tempi previsti. Nel caso specifico di questo lavoro, ringrazio per lo straordinario impegno profuso in questi mesi estivi, finanche a ridosso di Ferragosto, tutto il personale delle nuove aree PNRR istituite allo scopo che, unitamente al supporto dei progettisti aggiudicatari dell’appalto, hanno consentito il perfezionamento di modifiche progettuali quali dimensionamento e posizionamento spogliatoi, piano di gestione, area riscaldamento, servizi per gli spettatori (solo per citarne alcune), senza le quali non avremmo conseguito gli indispensabili pareri finalizzati a conseguire un impianto sportivo perfettamente omologato e fruibile per l’utenza sportiva e per il pubblico. Ancora -continua Galasso- non di minore rilievo è la circostanza che il progetto approvato, benché significativamente incrementato nell’importo contrattuale, non ha necessitato di alcuna modifica dell’importo complessivo finanziato poiché i maggiori costi connessi alle maggiori opere hanno trovato copertura nelle economie derivanti da un’attenta applicazione delle aliquote IVA che la normativa riserva per talune categorie di lavori. Grazie a questo grosso sforzo progettuale e alla collaborazione con FIDAL e CONI, conseguiremo a Foggia un impianto all’avanguardia, in grado di rispondere agli standard più elevati per la pratica sportiva. ”Nello specifico, la struttura sarà dotata di: una pista di atletica rettilinea di 80 ml di lunghezza e 6 corsie per le gare di corsa in velocità, con pavimentazioni omologate CONI/FIDAL; al lato della pista, le pedane e le piste per l’esecuzione delle discipline del salto in alto, del salto in lungo e del salto con l’asta; un’area riservata alle attività di muscolazione e riscaldamento; una tribuna per 100 spettatori con servizi annessi; una zona “servizi” a disposizione degli atleti, con locale di primo soccorso, direzione, servizi igienici ad accessibilità garantita, depositi attrezzi; un impianto fotovoltaico installato sul tetto del fabbricato, di potenza pari a 176 kWp, e costituito da moduli da 550Wp.Infine, si prevede la realizzazione del viale di accesso all’impianto indoor, completo di pavimentazione e impianto di illuminazione; il rifacimento delle pavimentazioni delle attuali piste e pedane di atletica dell’impianto outdoor; la sistemazione delle aree di parcheggio esterne a lato di Via De Petra; il ridisegno dei parcheggi per spettatori lato campo sportivo; il rifacimento della recinzione di protezione dell’impianto outdoor.“Lo sport è un potente veicolo di inclusione e benessere – conclude l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta -, e questo progetto ne è una dimostrazione tangibile. La nuova pista indoor e il rinnovamento delle strutture esistenti daranno ai nostri atleti, ed a quelli provenienti da altre province e regioni, spazi adeguati ad allenarsi a livelli competitivi. Inoltre, la presenza di tribune e aree riservate al pubblico farà sì che anche gli eventi sportivi possano essere vissuti come momenti di aggregazione. È una grande opportunità per rafforzare la cultura sportiva nella nostra città”.



Pubblicato il 19 Settembre 2024