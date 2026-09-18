Campo Scuola Coni, la riapertura è più vicina

Il Campo Scuola comunale CONI “N. Mondelli – L. Colella” cambia volto e si avvicina alla riapertura nella sua nuova configurazione. La pista outdoor è stata completata e anche la grande struttura indoor è ormai alle battute finali.È quanto verificato dalla Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, insieme agli assessori Giuseppe Galasso (Lavori Pubblici, Rigenerazione Urbana e Manutenzioni), Domenico Di Molfetta (Sport) e Davide Emanuele (Bilancio, Patrimonio e Attuazione del PNRR) e al consigliere comunale Antonello Di Paola durante un sopralluogo nel cantiere.

L’intervento vale complessivamente circa 4,2 milioni di euro, con 3,5 milioni finanziati dal PNRR e 700 mila euro dal Fondo per l’Avvio delle Opere Indifferibili (FOI). Il progetto è stato interessato da modifiche in corso d’opera, necessarie per accogliere le prescrizioni indispensabili al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri FIDAL e CONI. Le modifiche non hanno richiesto risorse aggiuntive, ma sono state coperte con economie di circa 350 mila euro, derivanti dalla rimodulazione del quadro economico e dall’applicazione delle aliquote IVA al 10% e al 4% previste per lavori di questo tipo, diverse da quelle previste in fase di candidatura.

La nuova pista outdoor è pronta, restano da ultimare solo le tracciature delle corsie, che saranno eseguite insieme alla segnaletica della pavimentazione della struttura indoor. Anche l’edificio coperto, lungo circa 100 metri e largo 25 metri, destinato alla pratica dell’atletica leggera (corsa veloce e discipline di salto) durante tutto l’anno, è ormai riconoscibile nella sua configurazione definitiva. Sono in corso le ultime lavorazioni, che comprendono la pavimentazione in resina, il montaggio dei serramenti, il completamento degli impianti e le finiture e sistemazioni esterne.

Contestualmente si sta lavorando alle dotazioni tecniche necessarie all’omologazione dell’impianto indoor, passaggio fondamentale per consentirne il pieno utilizzo sportivo, previsto entro la fine dell’anno.

Per la sindaca Maria Aida Episcopo, il sopralluogo “rappresenta un ulteriore passaggio verso la restituzione alla città di uno dei suoi principali impianti sportivi. La pista è pronta e la struttura indoor è ormai vicina al traguardo. Siamo entrati nella fase in cui ogni lavorazione serve a consegnare alla città un impianto funzionale, sicuro e adeguato alle esigenze dello sport. Il Campo Scuola deve tornare a essere un luogo vissuto quotidianamente dagli atleti, dalle società, dalle scuole e dalle famiglie”.

“Questo è uno di quegli interventi nei quali la rigenerazione urbana diventa concreta e visibile – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Rigenerazione Urbana e Manutenzioni Giuseppe Galasso –. Non stiamo semplicemente ristrutturando e potenziando un impianto, stiamo restituendo a Foggia una vera infrastruttura sportiva, completa, moderna e utilizzabile tutto l’anno. Abbiamo ancora alcune lavorazioni da completare, ma oggi possiamo finalmente vedere prendere forma il risultato di un investimento importante, e di tanto lavoro fatto da tecnici, operatori e maestranze impegnate nell’esecuzione dell’opera, a cui va tutto il nostro ringraziamento”.

“La nuova struttura indoor amplia in maniera significativa le possibilità di praticare atletica a Foggia anche nei mesi invernali – afferma l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta –. È un risultato importante per gli atleti e per le società sportive, ma soprattutto per i tanti ragazzi che potranno trovare qui uno spazio adeguato per avvicinarsi allo sport. Il Campo Scuola è destinato a diventare un punto di riferimento per l’atletica, tra i migliori del mezzogiorno d’Italia”.

“Un investimento di questa dimensione sul patrimonio sportivo pubblico produce un valore che va ben oltre l’opera in sé – dichiara l’assessore al Bilancio, Patrimonio e Attuazione del PNRR Davide Emanuele –. Su un intervento complessivo di 4,2 milioni di euro, di cui 3,5 milioni finanziati dal PNRR, siamo riusciti ad assorbire le modifiche necessarie al rilascio delle autorizzazioni senza gravare su risorse aggiuntive, grazie alle economie generate dalla rimodulazione del quadro economico, a dimostrazione che una gestione attenta delle risorse pubbliche consente di centrare gli obiettivi nei tempi stabiliti”



Pubblicato il 18 Settembre 2026