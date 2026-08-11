Campo largo, i social preferiscono Conte a Schlein: avanza l’ondata dei civici Salis, Onorato e Manfredi

(Adnkronos) –

Giuseppe Conte è il leader del campo progressista più amato sui social. Secondo quanto emerge dal rapporto realizzato in esclusiva per Adnkronos da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica e analisi dei dati, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di social listening AI-driven, nel periodo dall'11 luglio al 10 agosto 2026, il presidente del Movimento 5 stelle sbaraglia la concorrenza degli altri aspiranti premier e raccoglie un sentiment positivo del 32,2% contro 'solo' il 27,6% della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che si ferma al secondo posto della speciale classifica. A chiudere il podio, poi, c'è la sindaca di Genova, Silvia Salis, non ancora ufficialmente in corsa per le primarie del campo largo, ma da sempre richiamata a fare parte della partita, che si 'porta a casa' un 25,7% di sentiment positivo. L'ex martellista non è l'unica civica a tallonare il duo Conte-Schlein. Alle spalle di Salis, infatti, a 1,2% di distanza, c'è Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore ai Grandi eventi di Roma, con il 24,5%, poi il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi con il 24%. Tornando tra i politici veri e propri, il primo ad affacciarsi è Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e co-leader dell'Alleanza verdi e sinistra, che con il suo 20,5% batte di poco il segretario del Partito socialista Italiano, Enzo Maraio, con il 19,8%; il presidente di Italia viva-Casa riformista, Matteo Renzi, con il 19,3%; e il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e l’altro co-portavoce di Avs, Angelo Bonelli, entrambi al 18,3%.

Conte guida anche la classifica delle interazioni social, con 2 milioni e 225mila. Seguono, a molta distanza, Schlein con 567mila, Renzi con 455mila, Fratoianni con 374mila e Salis con 310mila interazioni.

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Pubblicato il 11 Agosto 2026