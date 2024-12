Campo Comunale “Mondelli-Colella”, inaugurato il cantiere del nuovo impianto indoor

Inaugurato il cantiere per la riqualificazione del Campo Comunale di Atletica Leggera “Mondelli-Colella” e la realizzazione dell’impianto indoor destinato all’atletica leggera. All’apertura dei lavori, erano presenti la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, la presidente del Consiglio Comunale Lia Azzarone, gli assessori Domenico Di Molfetta, Giuseppe Galasso e Davide Emanuele, una rappresentanza di consiglieri comunali, il presidente del Comitato Provinciale FIDAL Romeo Tigre, i progettisti e Lucia e Davide Colella (figli di Luigi Colella).

L’opera, che terminerà a metà 2026, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, “Inclusione e Coesione”, Componente 2, che si concentra sulle infrastrutture sociali, le famiglie, le comunità e il terzo settore – prevede la realizzazione di un impianto indoor destinato all’atletica leggera e il recupero dell’impianto outdoor esistente. L’importo complessivo del finanziamento è pari a 4.200.000 euro, dei quali 3.500.000 euro sono stati assegnati tramite un avviso pubblico emanato con Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, mentre i restanti 700.000 euro provengono dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili, con preassegnazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).

“Questo luogo – commenta la sindaca Episcopo – rappresenta un patrimonio di grande significato per generazioni di studenti, atleti e appassionati dello sport. Qui si sono svolti importanti eventi come i campionati studenteschi e i Giochi della Gioventù, offrendo a tanti giovani l’opportunità di crescere, confrontarsi e trascorrere momenti indimenticabili. Oggi celebriamo un luogo che, ne sono certa, diventerà un punto di riferimento a livello nazionale, un fiore all’occhiello che sarà motivo di orgoglio per la nostra comunità. Siamo pronti a inaugurare una nuova era per questa struttura, destinata a essere ammirata in tutta Italia, e a confermare il ruolo centrale dello sport nella formazione e nella coesione sociale”.

Il progetto prevede la riqualificazione e l’adeguamento impiantistico degli spogliatoi esistenti, riservando spazi al loro interno per spogliatoio atleti e uno spogliatoio per giudici di gara e istruttori. Inoltre, è prevista la realizzazione di un nuovo edificio per impianto indoor di atletica comprensivo di un nuovo impianto fotovoltaico in copertura. “Il Campo “Mondelli-Colella” – spiega l’assessore Galasso -, una struttura prevalentemente outdoor, si arricchirà presto di una nuova palestra coperta, che consentirà lo svolgimento di attività di atletica indoor e competizioni di livello. La nuova struttura, dotata di accessibilità per il pubblico, includerà servizi innovativi, come spazi per uomini, donne, personale tecnico e giudici di gara, oltre a servizi per gli spettatori, un’infermeria per il primo soccorso e aree dedicate al riscaldamento muscolare. Si tratta di una struttura all’avanguardia, destinata a diventare un punto di riferimento per tutto il Meridione, come già lo è stato il Campo “Mondelli-Colella” in passato”.

“Questo progetto – continua Davide Emanuele -, finanziato attraverso il PNRR, rappresenta un obiettivo strategico che abbiamo perseguito con impegno, lavorando durante i mesi estivi per apportare le necessarie modifiche e miglioramenti. È un passo fondamentale per la nostra città e un traguardo significativo per tutta la regione Puglia. “Nello specifico, la struttura sarà dotata di una pista di atletica rettilinea di 80 ml di lunghezza e n.6 corsie per le gare di corsa in velocità, pedane e piste per l’esecuzione delle discipline del salto in alto, del salto in lungo e del salto con l’asta; un’area riservata alle attività di muscolazione e riscaldamento; una zona tribuna per 100 spettatori con servizi annessi; una zona servizi a disposizione degli atleti, con locale di primo soccorso, direzione, servizi igienici ad accessibilità garantita, depositi attrezzi. Infine, si prevede la realizzazione del viale di accesso all’impianto indoor; il rifacimento delle pavimentazioni delle attuali piste e pedane di atletica dell’impianto outdoor; la sistemazione delle aree di parcheggio esterne a lato di Via De Petra; il ridisegno dei parcheggi per spettatori lato campo sportivo; il rifacimento della recinzione di protezione dell’impianto.

“Stiamo vivendo un momento storico per lo sport della nostra città e della provincia, che potranno finalmente contare su un nuovo impianto – sottolinea Domenico Di Molfetta -. Questo progetto rappresenta una visione strategica e innovativa per lo sviluppo dell’atletica e delle attività sportive in generale. Il nostro obiettivo è garantire un impianto multifunzionale che supporti le discipline indoor come salti, velocità e staffette, e permetta agli atleti di allenarsi e competere senza dover migrare in altre città. Questo è un passo fondamentale per valorizzare il talento locale e favorire l’inclusione di atleti da tutta la provincia. Abbiamo lavorato in sinergia con la Giunta per avviare i lavori nel rispetto delle attività in corso. Come rappresentante della famiglia dell’atletica – conclude -, ne attendo con impazienza la realizzazione, che porterà finalmente una pista di livello, capace di ospitare competizioni di rilevanza nazionale”.

“Valorizzare tutte le discipline sportive è una scelta di visione e inclusione che risponde ai bisogni di una comunità sempre più attenta alla diversità delle passioni e dei talenti – dichiara la presidente del Consiglio Comunale Lia Azzarone -. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita personale e sociale, e il nostro obiettivo è creare strutture che possano accogliere giovani atleti, studenti, forze armate e università, contribuendo a formare nuove generazioni più forti e coese. Questo progetto dimostra che investire nello sport significa investire nella salute, nell’educazione e nella qualità della vita di tutti. È con questo spirito che lavoriamo per ampliare le opportunità a disposizione di tutti i cittadini”

Sulla questione relativa alle alberature presenti nell’area dove dovrà sorgere il nuovo impianto, l’assessore all’ambiente Lucia Aprile specifica che “quelli presenti non sono alberi, ma siepi cresciute. Quindi provvederemo all’eradicazione compensando con la piantumazione di un numero congruo di alberature da collocare sia all’interno della struttura che all’esterno nella zona di Parco Ricci, contribuendo così a incrementare il patrimonio verde della città. Gli alberi perimetrali, che rappresentano un elemento distintivo del luogo, saranno invece preservati, in variazione a quanto previsto dal progetto originale”.



Pubblicato il 10 Dicembre 2024