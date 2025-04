Campiello Giovani, a Verona annunciati i 5 finalisti

(Adnkronos) – È stata selezionata oggi a Verona la cinquina finalista della 30/a edizione del Campiello Giovani, concorso letterario rivolto ai ragazzi di età compresa tra 15 e i 21 anni al momento dell'invio, organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. I cinque finalisti sono: Valeria Arieti, 19 anni di Tuscania (Viterb), con il racconto "Le cose che cadono"; Giacomo Bonato, 17 anni di Arquà Petrarca (Padova), con il racconto "Verso Oriente"; Giacomo Masut, 18 anni di Martellago (Venezia), con il racconto "Ferro e anima"; Chiara Miscali, 21 anni di Ardauli (Oristano), con il racconto "Fa male, il mare d'inverno" e Aurora Vannucci, 19 anni di Parma, con il racconto "Un posto nel mondo". I racconti sono stati scelti dal Comitato Tecnico composto da Ermanno Paccagnini, Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tonolini. L'annuncio della cinquina è avvenuto durante uno spettacolo al Teatro Nuovo, organizzato in collaborazione con Confindustria Verona. La mattinata, che ha visto protagonisti i 12 semifinalisti di questa edizione, è stata animata dalle esibizioni della scuola di danza "All in Dance Clinic" e degli allievi della Scuola di teatro del Teatro Nuovo. La conduzione è stata affidata a Federico Basso e Davide Paniate, noti conduttori e autori di numerose edizioni di Zelig. Il vincitore del Campiello Giovani verrà proclamato nel corso di una serata speciale e dedicata solo ai giovani in programma al Teatro Goldoni di Venezia, e premiato sabato 13 settembre sul palco del Teatro La Fenice di Venezia durante la cerimonia finale del concorso rivolto ai senior. Il vincitore del Campiello Giovani si aggiudicherà una vacanza-studio di due settimane in un Paese Europeo. I finalisti avranno invece diritto a una dotazione di libri e all’invito alla cerimonia di premiazione del Premio Campiello. Le cinque opere finaliste saranno raccolte in una collana realizzata a cura della Fondazione Il Campiello. Inoltre, le singole scuole potranno scegliere se assegnare dei crediti formativi agli studenti partecipanti al concorso. I finalisti del Campiello Giovani prendono parte a molte iniziative in collaborazione con importanti realtà culturali del territorio veneto e italiano: il CPM Music Institute di Milano, il Teatro Stabile del Veneto, il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Docg. Raffele Boscaini, presidente di Confindustria Veneto e Verona e presidente della Fondazione Il Campiello, ha dichiarato: "Questo è il mio primo anno alla guida della Fondazione Il Campiello, un incarico che ho accolto con responsabilità e orgoglio, felice di contribuire a un Premio che da oltre 60 anni è un fiore all’occhiello degli industriali veneti. Oggi abbiamo annunciato i finalisti del Campiello Giovani: complimenti ai giovani autori selezionati, che vedono premiati il loro impegno e la loro creatività. Auguro a loro di godersi questo traguardo e a tutti gli altri partecipanti di continuare a scrivere e coltivare il proprio talento, perché la passione va oltre la competizione. Il Campiello Giovani è proprio questo: un premio, ma soprattutto un'opportunità per chi ama raccontare storie". Chiara Brentegani, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona, ha aggiunto: "Il nostro Gruppo Giovani Imprenditori ha proprio la delega per la cultura d’impresa che è anche una categoria di menzione del premio Campiello Giovani. E proprio in questo senso è molto bello per me pensare ad un ragazzo che attraverso la scrittura possa raccontare il mondo delle aziende, possa avere voglia di conoscerlo e poi di farne il centro di una propria creazione artistica. A volte erroneamente si pensa che la cultura d'impresa abbia a che fare con il passato, con quello che è stato, oggi, invece, grazie a questi giovani, la portiamo nel futuro". Cristina Balbo, direttrice regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo, Main Sponsor del Premio Campiello e Partner esclusivo del Campiello Giovani, ha commentato: "Siamo lieti di confermare il nostro sostegno al Campiello Giovani, che per noi è un’importante occasione di promozione e valorizzazione del talento di giovani scrittori. Siamo la banca di riferimento per la crescita economia e sociale del territorio ma anche un’istituzione a servizio delle comunità, pertanto, sentiamo la responsabilità di dare il nostro contributo per il benessere dei ragazzi e delle loro famiglie, offrendo strumenti concreti per affrontare con serenità il percorso formativo, riducendo le disuguaglianze e l’abbandono scolastico". Si rinnova la collaborazione con il Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che prevede l'assegnazione di una menzione speciale per il miglior racconto sul tema della cultura di impresa, valutato da una Commissione tecnica composta da giovani imprenditori e membri della segreteria nazionale. Potranno essere assegnati, inoltre, due ulteriori riconoscimenti: uno per il miglior racconto che abbia affrontato il tema della sostenibilità sociale e/o ambientale e l’altro per il miglior racconto sul tema del viaggio, inteso sia nel suo significato tradizionale che in senso astratto. Il Campiello Giovani si avvale della collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dei Campionati di Italiano del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e della rete dei Giovani Imprenditori di Confindustria, nonché del costruttivo interesse di numerosi presidi e docenti, che continuano a supportare con entusiasmo questa vetrina di giovani talenti.



Pubblicato il 4 Aprile 2025