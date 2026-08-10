Campi Flegrei, nuovo terremoto nella notte: scossa di magnitudo 3

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La terra trema ancora ai Campi Flegrei, Napoli. Una scossa di terremoto si è verificata nella di oggi lunedì 10 agosto alle 2.27. Di magnitudo 3, a una profondità di 4 km, il sisma è stato locallizzato a 2 km da Pozzuoli e 5 da Bacoli. Nel frattempo sono proseguite nei giorni scorsi le attività dei vigili del fuoco nell'area dopo la scossa di terremoto del 31 luglio. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati oltre 1.200 interventi per verifiche tecniche sugli edifici e assistenza alla popolazione. A Pozzuoli continuano a operare squadre e personale specializzato, con il supporto dei moduli per la ricognizione esperta e la caratterizzazione strategica, impiegati per la valutazione delle condizioni di sicurezza di edifici e strutture interessati dagli effetti del sisma. Sono 813 i nuclei familiari allontanati dalle loro abitazioni a Pozzuoli per un totale di 2129 persone, di cui 2023 hanno trovato autonoma sistemazione e 106 sono ospitate presso strutture alberghiere. E’ quanto emerge dall'ultima riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, d’intesa con il dipartimento della Protezione civile, al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il Presidente della Regione, Roberto Fico, con l’assessore regionale alla protezione civile, Fiorella Zabatta, dal Centro Operativo Comunale di Pozzuoli, e i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, e Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo. "Al Palatrincone sono accolte 65 persone, non tutte destinatarie di ordinanza di sgombero. A Pozzuoli sono 37 le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle verifiche tecniche sugli edifici, con ulteriori squadre dedicate al recupero delle masserizie e alla tutela dei beni culturali. Sono già 1.000 gli interventi eseguiti, mentre proseguono le verifiche sulle richieste ancora in lavorazione. Segnali concreti -sottolinea la prefettura di Napoli in una nota – arrivano anche dal ripristino dei servizi: per quanto riguarda la rete idrica, 68 delle 73 segnalazioni sono già state risolte. Prosegue inoltre il lavoro per la riapertura di via Montagna Spaccata, con un sopralluogo congiunto già programmato per lunedì 10 agosto per definire gli interventi di messa in sicurezza. E soprattutto è partito il cantiere dell’hub di via Artiaco, una struttura prevista dalla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio bradisismico, che rafforzerà la capacità di risposta e di assistenza alla popolazione. Anche sul patrimonio culturale "si registrano importanti passi avanti: l’Anfiteatro Flavio ha riaperto, con percorsi limitati, così come il Castello Aragonese di Baia. Per diversi altri siti archeologici non risultano ulteriori criticità rispetto a quelle già rilevate".

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Pubblicato il 10 Agosto 2026