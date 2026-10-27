Attualità

Campi Flegrei, nuovo sciame sismico a Pozzuoli: tre scosse in pochi minuti, la situazione

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – È in corso oggi, martedì 27 ottobre, uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Dalle 17.29 sino a pochi minuti fa ci sono state tre scosse a Pozzuoli. Come scrive sui social del Comune di Pozzuoli il sindaco Gigi Manzoni, “l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”. 

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri della Centrale Operativa Polizia Municipale allo 081/8551891 o alla Protezione Civile allo 081/18894400.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Due gol convalidati dopo check del Var e un rosso: caos in Sassuolo-Lazio

1 ora fa

Garlasco, Le Iene assolte in appello dall’accusa di diffamazione a Stefania Cappa

1 ora fa

Messaggi Putin-Zelensky attraverso la navetta scandinava

1 ora fa

Associazioni e medici: “Garantire a tutti i pazienti accesso a nutrizione clinica oncologica”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio