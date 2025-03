Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.9

(Adnkronos) – Nuova scossa di terremoto oggi, sabato 15 marzo, nell'area dei Campi Flegrei. Secondo l'Ingv è stata di magnitudo 3.9 con una profondità di 3 chilometri ed epicentro a Pozzuoli. Il sisma si è sentito anche in diversi quartieri di Napoli e nella provincia del capoluogo campano così come ieri sera quando l'ultima scossa è stata di magnitudo 3.5 e si è sentita anche nel quartiere Chiaia e nel Vomero del capoluogo partenopeo. Tanta paura tra gli abitanti, ma non ci sono stati danni. Dopo lo sciame sismico dei giorni scorsi nell'area dei Campi Flegrei, i vigili del fuoco fanno sapere che nelle ultime 24 ore ci sono state oltre 170 verifiche di stabilità nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli. Tra queste anche quella di una palazzina nel quartiere Bagnoli che, dopo la scossa di magnitudo 4.4 di tre notti fa è stata evacuata. Nella palazzina c'erano 40 famiglie che sono state costrette a lasciare lo stabile. Alcuni disabili sono stati portati via con l'ambulanza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Marzo 2025