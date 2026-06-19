Campello e Morata di nuovo insieme, prima uscita pubblica dopo la riconciliazione

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È tornato il sereno in casa Morata-Campello. La coppia ha partecipato ieri a un evento a Madrid regalando al pubblico e ai fan, selfie, autografi e sorrisi. Dopo mesi di alti e bassi, Alvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di riprovarci e questa volta sembrano più affiatati che mai. L'occasione è stata la presentazione di 'La Plaza New', dove l'attaccante del Como e l'imprenditrice hanno sfilato il red carpet mano nella mano. Dopo mesi di indescrezioni riguardo a un allontanamento, e persino a un possibile divorzio, Morata e Campello starebbero dunque provando a dare una terza possibilità alla loro relazione. La coppia era stata avvistata qualche settimana fa al concerto di Bad Bunny a Madrid, allo Stadio Metropolitano e ieri è arrivata la prima uscita ufficiale. La storia tra Morata e Campello ha vissuto diversi alti e bassi nel corso degli ultimi anni. Dopo l'addio nel 2024 e la riconciliazione nel 2025, all'inizio del 2026 tra i due ci sarebbe stato un ulteriore allontamento. Attraverso interviste e dichiarazioni, entrambi hanno sempre negato che la separazione fosse stata causata da tradimenti o dalla presenza di terze persone. Nonostante tutto, hanno mantenuto un rapporto sereno per il bene dei loro quattro figli. Ora hanno deciso di riprovarci, dando un'altra possibilità alla loro famiglia.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026