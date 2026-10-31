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Campanile (International Buffalo Federation): “”Robotica e genomica cambiano allevamento bufalino””

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“Il farmaco di prevenzione del domani è rappresentato dagli alimenti, da come mangiamo e la mozzarella è una miniera di molecole per la salute”. Lo ha detto Giuseppe Campanile, presidente dell’International Buffalo Federation, a margine del World Buffalo Congress, che si chiude oggi a Sorrento. Secondo il docente, robotica, sensoristica e genomica stanno automatizzando gli allevamenti e migliorando benessere animale e qualità dei prodotti, mentre la ricerca svela nel latte di bufala molecole utili contro le patologie cronico-degenerative.


Pubblicato il 31 Ottobre 2026

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