Campanella: “Le cerimonie religiose in on line hanno molto successo”

Tv e fede al tempo del Coronavirus. Proseguiamo la carrellata e questa volta guardiamo a Teleradio Padre Pio di San Giovanni Rotondo, l’emittente diretta ottimamente da Stefano Campanella, polo per coloro che coltivano la spiritualità del santo di Pietrelcina.

Campanella, come hanno accolto i vostri ascoltatori questa situazione inedita?

“Gli ascolti dicono molto bene, con veri picchi specialmente al pomeriggio. Certamente molti di loro hanno nostalgia della messa dal vivo, quella con la presenza del popolo, ma in mancanza dell’ originale, purtroppo, bisogna accontentarsi del surrogato. Ci scrivono molte mail al riguardo”.

Quali sono gli indici?

“La media è davvero considerevole, circa 240.000 visitatori alla messa delle sei del pomeriggio. Ne mandiamo tre, la mattina alle sette e trenta, alle undici e trenta e la sera alla diciotto, che è quella maggiormente vista. Molto più di quella del mattino”.

E FB?

“Anche FB è una vera scoperta. Alla celebrazione delle 18,00 registriamo 10.000 visite e non è affatto poco. La messa non è commentata”.

Altre celebrazioni?

“Mandiamo il rosario alle 17,30 e 20,45 ogni giorno e il Venerdì, durante la Quaresima, la Via Crucis recitata dai Frati. Poi c’è la bella novità delle catechesi dei vescovi. Ce le mandano registrate. Abbiamo avuto quella di Monsignor Moscone, Renna ed Intini”.

Ci sono stati giorni di particolari picchi?

“Uno e sinceramente non ce lo sappiamo spiegare, il 4 Marzo con ben 470.000 visitatori, un autentico boom. Vuole dire che la gente ha fame di cose trascendenti e spero che, quando tutto sarà finito, si torni alla messa normale. Ricordo che questa è una situazione del tutto eccezionale che non può sicuramente sostituire la messa celebrata in chiesa, sacrificio eucaristico che ci manca”.

Bruno Volpe

