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Camorra, boss Raffaele Afeltra ucciso a colpi di pistola

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(Adnkronos) – Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della camorra, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco questa sera a Pimonte, comune della provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. Al momento sono in corso i rilevi. Si indaga per chiarire la dinamica dell'omicidio e la matrice.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Agosto 2026

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