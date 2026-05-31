Attualità

Cammina sul ciglio della strada e precipita in un dirupo, morta 58enne in Trentino

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna di 58 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo in Trentino. Gli operatori del soccorso alpino sono intervenuti per recuperare il corpo della donna, di Roverè della Luna, precipitata mentre stava camminando sul ciglio della strada in località Piazzola a Molina di Fiemme. La 58enne stava rientrando a piedi verso l'autovettura insieme ad altre persone di ritorno da un concerto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Inseguimento a Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze

29 minuti fa

Roland Garros, rissa sfiorata tra Tiafoe e Faria: “Ti credi un duro?”

32 minuti fa

MotoGp, oggi Gp Italia – Diretta

50 minuti fa

Vannacci: “Alle politiche con il centrodestra? Vedremo, non negozio prinicipi e linee rosse”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio