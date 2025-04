Cammina per strada e un gatto nero le cade in testa: trauma cranico per Zita Fusco (ex Amici)

(Adnkronos) – Paura per un'ex allieva di Amici. Zita Fusco, 48 anni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione nel talent show di Maria De Filippi, mentre passeggiava tra le strade di Milano è stata colpita alla testa da un gatto nero caduto dal terzo piano. Zita Fusco ha raccontato nei giorni scorsi a 'Il Piccolo' che lo spiacevole episodio è accaduto mentre era in coda davanti a una pasticceria nel centro meneghino, quando un felino, di circa 7 chili, ha perso l’equilibrio dal balcone ed è precipitato giù con un volo di tre piani piombando sulla sua testa. Un rumore che il marito della 48enne ha descritto come “un mattone caduto giù”. "Mi è piombato addosso all’improvviso, un colpo fortissimo", così ha descritto l'incidente Zita Fusco. La 48enne è stata tempestivamente controllata da un medico che era presente sul posto e che ha prestato i primi soccorsi. Trasportata in ambulanza per accertamenti, all’attrice è stato diagnosticato un trauma cranico con tre giorni di prognosi. "Poteva andarmi decisamente peggio, se il gatto avesse avuto le unghie fuori, sarebbero stati guai seri", ha commentato con grande sollievo. Anche per il gatto è andata bene. Nonostante il volo di tre piani, l'animale è sopravvissuto ed è stato recuperato dal suo padrone. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2025