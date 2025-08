Camion salta carreggiata su A1, tre morti su un’ambulanza

(Adnkronos) – Gravissimo incidente oggi in mattinata sulla A1 Milano-Napoli, in direzione Nord fra Arezzo e Valdarno, dove un camion ha saltato la corsia invadendo la carreggiata opposta. Nell'impatto sono morti tre passeggeri di un'ambulanza. Coinvolti anche un caravan e tre auto. Sono almeno 18 i feriti, di cui uno grave. Sul posto vigili del fuoco e 118. Attivato il protocollo maxi emergenza. Dalle 11:30 circa il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo, in entrambe le direzioni, è chiuso. Si registrano, inoltre, 3 km di coda in direzione Bologna e 2 km di coda in direzione Roma. Gli utenti diretti verso Roma devono uscire a Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria, e possono rientrare in A1 ad Arezzo. Percorso inverso per chi viaggia in direzione Bologna. Per le lunghe percorrenze, verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire indicazioni per Siena, percorrere SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana. Per le lunghe percorrenze, verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdarno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Agosto 2025