Camion investe bicicletta a Bologna, muore 23enne

(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale all'incrocio tra via dell'Arcoveggio e via De Giovanni a Bologna. E' accaduto oggi, intorno alle 9. Dai primi accertamenti sembra che un camion in svolta abbia investito la 23enne in bicicletta. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per la ragazza, che sarebbe finita sotto l'asse posteriore del mezzo pesante, non c'è stato nulla da fare. Sul posto si è recata la polizia locale per ricostruire la dinamica.  
Pubblicato il 25 Novembre 2025

