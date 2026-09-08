Camion a idrogeno, nasce in Europa un’alleanza per accelerarne la diffusione

(Adnkronos) – Una grande alleanza industriale vuole accelerare lo sviluppo dei camion a idrogeno in Europa, intervenendo contemporaneamente su veicoli, infrastrutture e disponibilità del combustibile. Il progetto riunisce alcuni dei principali protagonisti dei settori automotive, trasporti, energia e componentistica, con la Germania destinata a diventare il punto di partenza di un ecosistema integrato. Tra le aziende coinvolte figurano Daimler Truck, Volvo Group, Toyota Motor Corporation, Bosch, Air Liquide, TotalEnergies, TEAL Mobility e MB Energy, insieme ad altri operatori. L'obiettivo condiviso è creare entro il 2030 condizioni favorevoli alla diffusione dei mezzi pesanti alimentati a idrogeno, affiancandoli alle soluzioni elettriche a batteria. Il progetto punta soprattutto a superare uno dei principali ostacoli alla diffusione di questa tecnologia: la necessità di sviluppare contemporaneamente mezzi competitivi e una rete capace di alimentarli. La collaborazione prevede infatti la realizzazione di stazioni di rifornimento lungo alcuni corridoi strategici europei, individuati sulla base della concentrazione prevista del traffico pesante alimentato a idrogeno. Parallelamente, sarà necessario garantire forniture affidabili e raggiungere un prezzo dell'idrogeno sufficientemente competitivo. La strategia coinvolge quindi l'intera catena del valore. I costruttori dovranno portare sul mercato veicoli capaci di rispondere alle esigenze delle flotte, mentre gli operatori energetici e infrastrutturali saranno chiamati a costruire una rete di distribuzione adeguata. Un coordinamento considerato indispensabile per ottenere un costo totale di gestione competitivo rispetto alle altre tecnologie disponibili. L'idrogeno viene così considerato una possibile soluzione complementare all'elettrico a batteria per decarbonizzare il trasporto pesante, soprattutto nei contesti nei quali autonomia, tempi di rifornimento e utilizzo intensivo rappresentano fattori determinanti. Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento dei responsabili politici tedeschi, poiché il sostegno istituzionale viene indicato come elemento necessario per accelerare lo sviluppo dell'ecosistema.

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Pubblicato il 8 Settembre 2026