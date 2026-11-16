Camila Giorgi torna a giocare: “Da oggi inizia un nuovo capitolo”

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Camila Giorgi torna a giocare. La tennista azzurra, rimasta lontana dai campi per oltre due anni, ha comunicato la sua decisione di rientrare nel circuito: “Da oggi inizia ufficialmente un nuovo capito della mia carriera sportiva”, ha scritto Giorgi pubblicando un post sul proprio profilo ufficiale.

“Una decisione maturata nel tempo, accompagnata dalla volontà di tornare a competere e dalla consapevolezza di affrontare questa nuova fase della carriera con motivazioni, prospettive ed equilibri diversi”, si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla tennista su Instagram, “Camila, già nelle prime trenta del ranking mondiale e trionfatrice di quattro titoli WTA, vuole guardare avanti nel segno della sua passione di sempre, il tennis”.

“In questi due anni la mia vita è cambiata molto, dice la tennista appena atterrata a Roma, ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata. La maternità mi ha regalato un’esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida”, ha spiegato Giorgi, “so che ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della mia carriera”.

Giorgi ha poi svelato il team che la seguirà: “Il rientro sarà accompagnato da una squadra rinnovata, selezionata per supportare la tennista sotto il profilo tecnico, atletico e gestionale. Al suo fianco ci saranno Andreas Ignacio Pasutti, ex tennista professionista argentino, allenatore e responsabile della guida tecnica, Marco Panichi – uno dei più autorevoli preparatori atletici del tennis internazionale, ex atleta professionista, vanta oltre trent’anni di esperienza nella preparazione fisica di atleti di alto livello, tra cui Novak Djokovic e Jannik Sinner – che supervisionerà la preparazione atletica e il lavoro specifico in campo, l’avvocato Pietro Demola, responsabile degli affari legali e Fabio Tonelli, manager incaricato del coordinamento e dello sviluppo strategico del progetto”, ha concluso il comunicato.

“Parallelamente, si è avviato il percorso di definizione delle questioni fiscali pregresse”, fa sapere Giorgi, “che l’atleta e la sua nuova squadra intendono affrontare in modo chiaro e pienamente collaborativo con l’obiettivo di garantire serenità e continuità al nuovo progetto professionale”.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026