Cameriere italiano morto a Ibiza, corpo trovato nelle acque del porto

(Adnkronos) – Un cittadino italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza, dove lavorava come cameriere. Lo conferma la Farnesina. Il consolato generale d'Italia a Barcellona, competente per Ibiza, sta seguendo il caso. Il consolato è in contatto con la famiglia e con le autorità locali che stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato in acqua nel porto, ha reso noto l'Unità Specializzata per i Crimini Violenti della Polizia Nazionale di Ibiza, che sta indagando sul ritrovamento del cadavere, avvenuto intorno alle 4.30 di lunedì mattina nelle acque vicino a un molo nella zona di Marina Botafoc, spiega El Periodico di Ibiza ipotizzando l'annegamento, ma precisando che non saranno disponibili ulteriori informazioni fino alla pubblicazione dei risultati dell'autopsia. Il giornale afferma che la morte del cittadino italiano risalirebbe alla notte tra il 19 e il 20 luglio, in concomitanza con la finale dei Mondiali di calcio , quando è giunta la segnalazione di una persona morta in mare per annegamento.

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Pubblicato il 22 Luglio 2026