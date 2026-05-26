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Camera, domani commemorazione per Giacomo Matteotti

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(Adnkronos) – Nella giornata di mercoledì 27 maggio, nell'Aula di Montecitorio, alle ore 9.30, in apertura di seduta, con un intervento del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si svolge la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti. Segue il disvelamento di una targa sul suo scranno. La cerimonia viene trasmessa in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Maggio 2026

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