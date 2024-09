Cambio di stagione: come rinforzare le difese immunitarie

(Adnkronos) – In collaborazione con: Nocepharm

Durante i cambi di stagione, il nostro corpo deve adattarsi a nuove condizioni climatiche, aspetto può provocare un aumento dello stress fisico e psicologico che, a sua volta, può indebolire le nostre difese immunitarie, rendendoci più suscettibili ai malanni di stagione come raffreddori e influenze. Il cambiamento delle ore di luce può influire sul nostro ritmo circadiano, sul sonno e sulla produzione di ormoni, ragion per cui è fondamentale prestare particolare attenzione alla cura di sé stessi durante questi periodi, cercando di non far abbassare le proprie difese immunitarie e provando a rinforzarle. Una delle chiavi per mantenere un sistema immunitario forte è una buona alimentazione che, oltre a fornire al nostro organismo tutte le vitamine e le proteine di cui ha bisogno, è importante per mantenere in salute tutto l’apparato gastrointestinale, fondamentale per il benessere del sistema immunitario. Alcuni nutrienti essenziali includono: È bene tener presente che anche la qualità del sonno ha un impatto significativo sul sistema immunitario: dormire almeno 7-8 ore per notte è essenziale per evitare eventuali alterazioni del metabolismo e ridurre la capacità del corpo di combattere le infezioni. Per la stessa ragione, è importante evitare stress di qualunque tipo che spesso disturba il sonno e abbassa le nostre difese immunitarie. Come comprensibile, il benessere del sistema immunitario dipende molto dalle proprie abitudini quotidiane, per cui è essenziale: Gli integratori naturali possono essere utili durante il cambio di stagione, pur non potendo sostituire lo stile di vita sano di cui abbiamo parlato fin qui. Formulazioni multi-nutrienti contenenti vitamina C, minerali ed echinacea possono supportare le difese naturali dell'organismo. Un integratore particolarmente utile è il

Colostro Noni

che, grazie alla sua formula a base di colostro bovino e noni, aiuta a mantenere il benessere dell'intestino: il colostro è una fonte naturale di immunoglobuline, che aiutano a rafforzare il sistema immunitario e a prevenire le infezioni, mentre il noni è un frutto ricco di antiossidanti, che aiutano a contrastare i radicali liberi e a prevenire l'invecchiamento precoce. Se vuoi approfondire l’argomento, porre qualche domanda o scoprire altri prodotti ideali per la tua salute, contattaci. Il nostro team di professionisti sarà felice di risponderti. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Settembre 2024