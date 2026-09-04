Cambio di proprietà FPT Industrial, fari sullo stabilimento di Foggia

Il potenziale trasferimento della proprietà di FPT Industrial sta scatenando un acceso dibattito politico a Foggia. Il gruppo consiliare Con Foggia sollecita il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali nelle decisioni che influenzeranno il futuro dello stabilimento, chiedendo soprattutto che vengano assicurate garanzie sulla continuità produttiva e occupazionale. I consiglieri comunali Antonello Rizzi, Achille Capozzi e Pasquale Ciruolo esprimono che il possibile passaggio di proprietà non debba essere visto solo come una questione aziendale. Secondo loro, il cambio di proprietà di FPT Industrial a Foggia è un tema che tocca l’industria, l’occupazione e la politica, impattando il futuro economico della Capitanata. Per Con Foggia, lo stabilimento è “un patrimonio industriale e professionale fondamentale per il territorio” e deve mantenere un ruolo centrale nel panorama produttivo della provincia. Da qui la richiesta alla futura proprietà di fornire “garanzie chiare e vincolanti” sulla continuità della produzione, sugli investimenti e sulla salvaguardia dei posti di lavoro. Il gruppo sollecita anche l’intervento del Governo e della Regione Puglia, chiedendo specificamente al Mimit di convocare un tavolo istituzionale con la proprietà e le organizzazioni sindacali per presentare il piano industriale per lo stabilimento di Foggia. “Non accetteremo che il cambio di proprietà diventi un pretesto per ridimensionamenti, delocalizzazioni o perdite occupazionali”, affermano i consiglieri, collegando la questione alle sfide economiche e demografiche della Capitanata. Per Con Foggia, la difesa dei posti di lavoro industriali è cruciale in un territorio che affronta disoccupazione ed emigrazione giovanile. Pertanto, la vicenda FPT dovrebbe rappresentare “una priorità nella politica industriale regionale e nazionale.” Si sollecita il Governo a includere Foggia nelle strategie nazionali per supportare l’industria e il Mezzogiorno, mentre alla Regione Puglia si chiede di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per stimolare investimenti e proteggere l’occupazione. Alla potenziale nuova proprietà vengono poste domande specifiche come: “Qual è il progetto per Foggia? Che investimenti sono previsti? Quali garanzie si offrono ai lavoratori? Quale futuro produttivo è pianificato per lo stabilimento?” La richiesta conclusiva è di avviare un dialogo che coinvolga l’azienda, i sindacati, il Comune di Foggia, la Provincia, la Regione Puglia e il Governo attraverso il Mimit. “Foggia non deve soltanto essere informata delle decisioni prese altrove”, conclude Antonello Rizzi. “Deve essere protagonista nelle decisioni che riguardano il suo futuro. Difendere FPT significa difendere il lavoro e il futuro industriale e sociale di Foggia e della Capitanata.”



Pubblicato il 4 Settembre 2026