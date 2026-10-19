Cambio di passo meteo, pioggia e calo delle temperature sull’Italia: le previsioni

(Adnkronos) – Pioggia e calo delle temperature sull’Italia. La nuova settimana segnerà un netto cambio di passo meteo rispetto ai giorni precedenti, proponendo uno scenario decisamente più dinamico e d’impronta pienamente autunnale, in particolare nella prima metà. L’avanzamento delle correnti occidentali favorirà l’arrivo di una perturbazione ben organizzata diretta verso il bacino del Mediterraneo.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, spiega che nella giornata di lunedì si confermeranno condizioni di spiccata instabilità al Nord-Ovest, con fenomeni localmente intensi che interesseranno in primis il Ponente Ligure. Tra martedì e mercoledì l’ingresso del sistema perturbato atlantico, molto esteso, determinerà una fase di precipitazioni diffuse su gran parte del Paese.

Le regioni del Nord-Ovest, e in particolare la Liguria e il Piemonte, saranno esposte a piogge continue e abbondanti. Entro il pomeriggio di mercoledì, gli accumuli complessivi potranno superare i 100-150 mm nell’area del Savonese. Con il progressivo avanzamento del fronte, entro mercoledì pomeriggio le precipitazioni si estenderanno a quasi tutto il territorio nazionale.

Un’attenzione particolare andrà rivolta ai settori tirrenici, Toscana e Lazio in primis, tradizionalmente più esposti a questa tipologia di configurazioni atlantiche. Da mercoledì i venti andranno a disporsi dai quadranti occidentali e sud-occidentali: le intense correnti di Libeccio che soffieranno a oltre 40 km/h potranno generare delle mareggiate lungo le coste esposte di Liguria e Toscana con onde alte fino a 3-4 metri. Da giovedì, a seguito del transito della perturbazione, si assisterà a un calo delle temperature minime di circa 2-4°C.

Lunedì 19. Al Nord: deboli piogge su Piemonte e Liguria. Al Centro: locali piovaschi sulle coste della Toscana, più soleggiato altrove. Al Sud e sulle Isole: instabilità sulle Isole Maggiori e sui versanti ionici.

Martedì 20. Al Nord: piogge intense al Nord-Ovest (oltre 70-90 mm di accumulo in 24 ore). Al Centro: peggiora entro sera su Toscana e Lazio. Al Sud e sulle Isole: temporali in Sardegna, più stabile altrove.

Mercoledì 21. Al Nord: instabile con temporali specie su Levante Ligure e medio/alto Triveneto. Al Centro: rovesci e temporali sulle aree tirreniche, meglio sulle adriatiche. Al Sud: temporali in Campania, instabilità sparsa altrove.

Tendenza: nuovo passaggio perturbato, ma molto più debole e rapido atteso tra venerdì 23 e sabato 24.

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Pubblicato il 19 Ottobre 2026