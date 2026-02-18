Cambio alla guida del Foggia, arriva l’allenatore Michele Pazienza

Cambio alla guida tecnica del Foggia: il club rossonero, ultimo in classifica nel Girone C di Serie C, dopo le dimissioni dell’allenatore Vincenzo Cangelosi ha scelto Michele Pazienza. La decisione è stata ufficializzata dopo aver informato l’amministrazione giudiziaria della stessa società calcistica. Pazienza si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026. “Arrivo a Foggia con grande senso di responsabilità e determinazione – ha dichiarato Pazienza -. So bene che la situazione di classifica non è delle migliori, ma conosco il valore di questa piazza e della sua tifoseria. Dobbiamo restare uniti e lavorare con sacrificio e compattezza per raggiungere a tutti i costi l’obiettivo della salvezza. È una sfida importante e sono pronto ad affrontarla con tutto me stesso”. Mister Pazienza, nel pomeriggio di ieri, ha diretto la prima seduta di allenamento in vista del match con il Crotone. Il neo-tecnico rossonero sarà affiancato da Antonio La Porta nel ruolo di allenatore in seconda, da Leandro Zoila come preparatore atletico e da Domenico Botticella, confermato preparatore dei portieri. Nato a San Severo (Foggia) il 5 agosto 1982, Pazienza è cresciuto nel settore giovanile rossonero, con cui ha esordito in prima squadra, prima di intraprendere la carriera da calciatore che lo ha visto protagonista in Serie A con le maglie di Udinese, Fiorentina, Napoli, Juventus e Bologna. Conclusa l’esperienza sul campo, ha intrapreso il percorso da allenatore muovendo i primi passi tra Pisa e Siracusa, per poi approdare all’Audace Cerignola con cui ha conquistato la promozione in serie C. Successivamente ha guidato Avellino e Benevento, prima dell’esperienza maturata nella prima parte dell’attuale stagione alla Torres.



