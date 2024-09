Cambio al Parco del Gargano, il territorio non si scalda per niente

Sono giorni di attesa per il Parco del Gargano, che va verso il rinnovo della presidenza scaduto il mandato di Pasquale Pazienza. Non si muove foglia sulla questione, la comunità dell’ente, a parte qualche seduta andata deserta, è molto silenziosa. I nomi che circolano per la successione sono diversi e includono la riconferma dell’uscente. Se, dicono, nominassero un commissario e fosse lo stesso Pazienza, sarebbe possibile, e più probabile, una continuità.

Il contesto politico in cui si svolgono le operazioni di avvicendamento è diverso da cinque anni fa, quando Lega e M5s governavano insieme. Oggi il partito di Salvini non ha la stessa forza sul territorio, quello di Conte è all’opposizione e la parola definitiva sul prossimo presidente spetta al ministro dell’Ambiente. I nomi, dicevamo. Si fa quello di Raffaele Di Mauro, consigliere comunale di Foggia, già candidato sindaco di centrodestra, forzista come il ministro Pichetto Fratin in carica, sceso in città, come altri rappresentanti del governo, durante la campagna delle comunali. L’altro papabile sarebbe Giovanni Maggiano, avvocato, imprenditore, di Peschici. Cinque anni fa era nella terna dei candidati presidenti da far pervenire sui tavoli ministeriali. Sarebbe sostenuto da Michele Emiliano, il previo gradimento del livello regionale fa parte della procedura per esprimere un nominativo a livello centrale.Si fa anche il nome di Giovanni Terrenzio, imprenditore agricolo di Rignano Garganico, già presidente del Consorzio di bonifica montano del Gargano. Vicino alla senatrice di Fdi Anna Maria Fallucchi, è una delle ipotesi per la presidenza del Parco.

Nel 2019, quando le opzioni del territorio si indirizzarono su tre candidati – nella terna anche Raffaele Vigilante e Stefano Pecorella- alla fine non prevalse nessuno, ed ebbe la meglio Pasquale Pazienza, docente universitario, conoscitore del territorio.

“Non scarterei a priori questa possibilità- dice Franco Tavaglione, ex sindaco di Peschici-. Il presidente Pazienza ha lavorato in un periodo difficile, senza il consiglio direttivo e la giunta esecutiva, organi mai formati dopo che una questione di mancata parità di genere ha contribuito a bloccare tutto. Chiaro che in mancanza di questo, alla fine le decisioni sono state monocratiche e nessun altro parere vincolante. Si è barcamenato fra i vari sindaci, è una persona competente. Bisognerà unire conoscenza e managerialità, non basta la provenienza da questo territorio, se sai amministrate puoi arrivare anche da Milano. Mi auguro che sarà un presidente all’altezza, in grado di saperlo gestire”.Di tutt’altro avviso è Legambiente, secondo punti di vista che l’associazione della Capitanata ha sempre espresso: “A fine settembre del 2024, dopo cinque anni di difficili sinergie territoriali, ci auguriamo una necessaria discontinuità che passa dalla nomina del nuovo consiglio direttivo, atteso da tempo, e di un presidente capace di riaprire il dialogo con la parte sana del territorio”. Legambiente ritiene che il mandato di Pazienza sia stato caratterizzato “da un clima di inadeguata collaborazione e coinvolgimento con diverse realtà territoriali” e rimarca quelli che sono stati i suoi contributi alla crescita del territorio “per preservare e promuovere le bellezze”.Se l’associazionismo più rappresentativo punta i piedi e chiede un cambio, la comunità dei sindaci non si è riunita, almeno finora, per confrontarsi su eventuali scelte.La scelta del 2019 fu più partecipata e dibattuta, per quanto non determinante. Si tennero assemblee nei consigli comunali, in giro per il Gargano, da cui la base politica e amministrativa uscì divisa, senza la forza di un nome unico su cui puntare e che da Roma, forse, avrebbero avuto più difficoltà a bocciare. “Come comunità non contiano nulla, non decidiamo noi. Non mi interessa la questione- dice il sindaco di Vieste e presidente della Provincia Nobiletti -, il Parco dovrebbe essere più ambizioso, dovrebbe essere un attrattore turistico e non lo è. Inutile affannarsi a dire ‘Pazienza sì/Pazienza no’, sarebbe solo un esercizio di stile”. Al momento, dopo alcune riunioni della comunità del Parco andate deserte, il cortocircuito fra territorio e vertici è ancora più netto.

Paola Lucino



Pubblicato il 21 Settembre 2024