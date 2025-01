Cambiaso, infortunio o mercato? Motta: “In Champions non ci sarà”

(Adnkronos) –

Infortunio o sirene di mercato? Andrea Cambiaso non sarà a disposizione della Juventus nell'ultima partita della prima fase di Champions League. Thiago Motta però, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita dell'Allianz Stadium contro il Benfica, ha buttato acqua sul fuoco giustificando la sua assenza con l'infortunio alla caviglia patito nelle scorse settimane dal calciatore. "Domani Cambiaso non sarà a disposizione per la partita", sono state le parole di Thiago Motta in conferenza, "ha avuto questa situazione alla caviglia, era rientrato in gruppo e stava partecipando per provare ad aiutare la squadra, ma in questo momento non si sente al 100% e ha preferito prendersi un po' di tempo e curare del tutto il suo fastidio alla caviglia". Impossibile però non pensare che dietro ci possa essere il Manchester City, che da tempo ha messo gli occhi sull'esterno bianconero. Nelle scorse settimane il Manchester City si era infatti interessato al giocatore, scontrandosi però con le richieste della Juventus, che per vendere Cambiaso a gennaio chiede circa 80 milioni. Gli inglesi invece non sembrano disposti a spingersi oltre i 50, ma un eventuale rilancio a 65 potrebbe far vacillare il club bianconero, che vorrebbe tenere Cambiaso almeno fino al termine della stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Gennaio 2025