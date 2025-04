“Cambia che ti passa”: a Foggia l’evento che unisce cibo, fertilità e consapevolezza

Un incontro aperto al pubblico per accendere i riflettori sul legame tra alimentazione, salute riproduttiva e ambiente. Venerdì 11 aprile alle ore 18:00, presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia, si terrà l’evento “Cambia che ti passa”, promosso nell’ambito del progetto “Unici – Eccellenze Daune” con il supporto dell’Associazione di Promozione Sociale Gargano Paradise. L’iniziativa nasce per sensibilizzare la cittadinanza sull’impatto che le scelte alimentari hanno non solo sul benessere individuale, ma anche su quello collettivo e ambientale. Il tema sarà affrontato da autorevoli esperti del settore: il dott. Luigi Montano, andrologo, ricercatore e fondatore del progetto EcoFoodFertility, porterà l’attenzione sugli effetti ambientali e nutrizionali sulla fertilità maschile; il dott. Carlo Triarico, presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, illustrerà come l’agricoltura consapevole possa essere uno strumento fondamentale per tutelare la salute e il territorio. A moderare l’incontro sarà Pino Africano, divulgatore scientifico, esperto in tecnologie alimentari e presidente dell’associazione “LaSaluteMeLaMangio”. La presentazione sarà affidata alla dott.ssa Emilia Gorgoglione. La serata sarà arricchita da momenti musicali a cura del prof. Michele Zecchino. Al termine dell’incontro è prevista una degustazione gratuita a buffet con prodotti offerti dalle aziende agricole biologiche e biodinamiche del circuito “Unici – Eccellenze Daune”, occasione per scoprire e valorizzare le eccellenze del territorio. “Cambia che ti passa” è un invito concreto a riconsiderare il nostro stile di vita e il nostro rapporto con il cibo, a partire da una corretta informazione e da scelte quotidiane più consapevoli.



Pubblicato il 10 Aprile 2025