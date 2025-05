Cambi di poltrona in Stellantis

(Adnkronos) – Cambi di poltrone in Stellantis, nello specifico Danilo Coglianese, laureato in Economia e un master in Marketing assume il ruolo di Responsabile della Gestione Eventi nella Regione Enlarged Europe di Stellantis mentre Andrea Laura Siro Brigiano è nominata responsabile della Comunicazione Press dei brand FIAT e Abarth.



Danilo Coglianese ha iniziato la sua carriera nel 2000 presso il Gruppo BMW, ricoprendo diversi ruoli nel marketing e nella comunicazione. Dopo i primi anni nella National Sales Company italiana, si è trasferito presso la sede centrale in Germania per assumere incarichi a livello globale. Nel 2018 è entrato in FCA come Responsabile Comunicazione EMEA per FIAT e Abarth, e all’interno di Stellantis ha assunto il ruolo di Vicepresidente della Comunicazione Globale per gli stessi brand.

Andrea Laura Siro-Brigiano ha conseguito un master in International Management e Marketing, un master in Fashion & Luxury Brand Management presso l'Istituto Maragoni di Milano, e una certificazione in Disruptive Strategy presso la Harvard Business School. La sua carriera è iniziata presso Roberto Cavalli, per poi ricoprire ruoli di crescente responsabilità in Michael Kors, Bottega Veneta e Cybex, dove ha guidato le attività di Comunicazione e Relazioni Pubbliche, Social Media e relazioni con VIP e operatori del settore a livello globale.



