Calici di Stelle Val d’Orcia, alla scoperta del vino Orcia Doc, tra degustazioni e spettacoli

(Adnkronos) – Tutto pronto nei territori dell’Orcia Doc per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: Calici di Stelle, l’evento ideato nel 1996 dal Movimento Turismo del Vino che celebra il grande vino italiano sotto il fascino della volta celeste. Nei territori del cosiddetto “Vino più bello del Mondo”, un ricco programma, promosso dal Consorzio del Vino Orcia e dal Comune di Castiglione d’Orcia, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo, paesaggistico e culturale della Val d’Orcia, quest’anno avrà due prologhi, l’8 e il 9 agosto, prima del grande evento nella notte di San Lorenzo in programma appunto a Castiglione d’Orcia. Tre le serate in cui i protagonisti saranno i vini della denominazione Orcia Doc, ambasciatori di un territorio unico, riconosciuto come Patrimonio Mondiale dall’Unesco, dove tradizione, sostenibilità e qualità si mescolano nel calice del vino che diventa una “cartolina liquida”, come è stata definita dal Consorzio di tutela. “Calici di Stelle è un’occasione per raccontare l’identità dell’Orcia Doc attraverso il vino, il paesaggio e l’accoglienza dei nostri produttori in un periodo in cui il nostro territorio ospita migliaia di turisti da tutto il mondo, i nostri ambasciator – dichiara Giulitta Zamperini, presidente del Consorzio del Vino Orcia – vogliamo offrire proprio a loro, ma anche ai tanti appassionati, un’esperienza autentica, capace di far conoscere da vicino la qualità delle nostre etichette e il valore di un territorio straordinario come la Val d’Orcia in una manifestazione che conferma il ruolo del vino come motore di promozione culturale e turistica, creando occasioni di incontro tra produttori, comunità e appassionati provenienti da tutto il mondo”. “Torna uno degli eventi più importanti del nostro territorio dove il vino come prodotto di eccellenza diventa protagonista, l'amministrazione ha investito molto nel supportare il Consorzio del Vino Orcia nella programmazione anche degli eventi culturali e d'intrattenimento che accompagneranno la manifestazione – spiega il sindaco di Castiglione d’Orcia, Luca Rossi – accanto al vino un'ampia collaborazione è nata con i ristoratori che esalteranno i vini delle aziende partecipanti attraverso le proposte gastronomiche della cucina tradizionale il tutto servito direttamente una magica atmosfera per le vie dei paesi, quest'anno inoltre l'offerta si amplia organizzando ben tre giornate dedicate a Calici di stelle”. Tre notti per celebrare le stelle in abbinamento al vino Orcia Doc. Ad aprire il calendario di Calici di Stelle in Val d’Orcia sarà Campiglia d’Orcia, l’8 agosto, con “Campiglia di Gusto”, l’evento dedicato alla cultura del cibo buono, pulito e giusto promosso da Slow Food e dalle realtà del territorio. Il programma si apre alle 17.30 con una lezione dedicata al tartufo scorzone estivo, seguita da una degustazione guidata che abbina il tartufo ai vini Orcia Doc. Alle 19 spazio alla riflessione sul rapporto tra uomo e natura con un incontro sulle erbe spontanee e le ecologie selvatiche. La giornata si conclude con la cena slow “Dalla terra al piatto: il gusto della Val d'Orcia”, alle ore 20, realizzata in collaborazione con i vignaioli del Consorzio del Vino Orcia. Un menù che valorizza prodotti e tradizioni locali, accompagnato da una selezione di vini Orcia Doc. Sabato 9 agosto l’Anteprima di Calici di Stelle si sposterà a Castiglione d’Orcia dalle ore 18 alle 20, alla Rocca di Tentennano che per l’occasione ospiterà un aperitivo al tramonto in stile picnic con un cestino composto da alcune ricette preparate dai ristoranti locali in abbinamento ai vini presenti al banco d’assaggio del Consorzio del Vino Orcia, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo del Duo Tritone, progetto per fisarmonica e chitarra che intreccia sonorità jazz, tango e suggestioni mediterranee. (per prenotare il cestino da picnic, entro il 5 agosto, 335 8119533). Il clou sarà domenica 10 agosto, a Castiglione d’Orcia con Calici di Stelle. La notte di San Lorenzo sarà celebrata nel centro storico del borgo con l’inaugurazione alle ore 19, accompagnata dal corteo della Banda La Castigliana lungo le vie del paese. A seguire, apertura dei banchi d’assaggio dei produttori del Consorzio del Vino Orcia e dell’area cibo curata dai ristoratori locali che per l’occasione prepareranno piatti a coprire tutto un menu. Alle ore 19.30 sono in programma “Arte, Vino e Dolcezze”, una visita alla Sala d’Arte San Giovanni con degustazione finale di vini Orcia Doc e specialità dolciarie del territorio, e, in Piazza Cesare Battisti, la degustazione guidata da Onav Siena “Rossi d’Estate” (Per “Rossi d’Estate” i posti sono limitati su prenotazione: +39 340 4160414). Dalle ore 20.30, “Bianche Presenze e Note di Strada”, spettacolo itinerante a cura di Accademia Creativa Spettacoli ed Eventi, animerà le vie del borgo. Alle ore 21 sarà la volta di “Hip Hop sotto le Stelle – Shake the Wine”, spettacolo itinerante con i giovani danzatori della The Gate Florence Urban School. Danza e musica accompagneranno il pubblico in un percorso partecipato tra spettacolo, movimento e creatività urbana. Alle ore 22.30 la chiusura musicale con DJ Vintage: La Ponto + HZHA, tra rare groove, black music, funk, jazz, boogie e disco. Durante la serata sono previsti anche laboratori per bambini di arte e cucina, mercatino di prodotti a km 0 ed esposizione di auto e moto d’epoca.

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Pubblicato il 3 Agosto 2026