Calenda: “Vannacci è una minaccia alla sicurezza nazionale”

(Adnkronos) – Il leader di Azione, a margine del Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa e Comin&Partners, si esprime su Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale: "Non scherziamo, Vannacci è una minaccia alla sicurezza nazionale. Vannacci è stato per anni addetto all'ambasciata in Russia, è molto vicino ai russi che in questo momento sono nostri nemici. I russi ci hanno fatto 4mila attacchi cyber, hanno degli italiani tutti i dati del sistema pensionistico e bancario".

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Pubblicato il 13 Giugno 2026