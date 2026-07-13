Caldo torrido e afa, settimana ‘infernale’: picco mercoledì con 7 città bollino rosso

(Adnkronos) – Si intensifica la nuova ondata di calore che sta investendo l'Italia. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, i capoluoghi con il bollino rosso, il livello massimo di allerta (3), passano dai quattro previsti per oggi ai sette di domani, mercoledì 15 luglio, con un progressivo aumento del rischio per la salute dell'intera popolazione. Oggi il livello di allerta massimo riguarda Firenze e Perugia, alle quali si aggiungono Brescia e Torino. Domani, mercoledì, il bollino rosso interesserà anche Bologna, Frosinone e Roma, confermando l'espansione dell'ondata di caldo soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Numerose anche le città in bollino arancione (livello 2), che indica condizioni di rischio per le persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. Oggi sono undici: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Mercoledì scenderanno a nove: Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo, mentre diverse passeranno al livello di allerta massimo. Negli altri capoluoghi monitorati resterà il bollino giallo, che segnala una fase di pre-allerta. Tra le 27 città prese in esame dal sistema nazionale di sorveglianza, i bollini verdi, che indicano assenza di rischio, sono ormai un'eccezione: nei tre giorni considerati se ne contano soltanto tre, tutti nella giornata di oggi e concentrati al Sud, a Bari, Catania e Reggio Calabria. Il Ministero della Salute raccomanda di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini e malati cronici.

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Pubblicato il 14 Luglio 2026