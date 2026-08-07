Caldo record, i temporali non bastano: estate infernale fino a oltre Ferragosto, le previsioni

(Adnkronos) – Il caldo record di questa estate 2026 non è intenzionato a mollare la presa. L’Anticiclone estivo dominerà almeno fino a Ferragosto, dicono i meteorologi, solo qualche temporale al Nord, poi 38-39°C pure a Milano e Roma, 7°C sopra le medie. L'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone indiscusso della nostra Estate, ma nel corso delle prossime ore subirà un temporaneo, seppur locale, attacco. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che infiltrazioni di aria fresca atlantica in quota riusciranno a innescare una passata temporalesca che porterà un po' di respiro termico, ma nasconderà il rischio di fenomeni violenti. Nella giornata di venerdì assisteremo a una dinamica instabile ben precisa che attraverserà il Settentrione: – Al mattino: i primi temporali colpiranno la fascia alpina causando un primo calo termico di 5°C sui settori centro-orientali. – Nel primo pomeriggio: i fenomeni inizieranno a scivolare verso la fascia prealpina e le alte pianure. – Dal tardo pomeriggio e in serata: l'instabilità sfonderà in Pianura Padana, concentrandosi specialmente a nord del fiume Po. Qui il calo delle temperature sarà più contenuto, nell'ordine di 2-3 gradi al massimo. Massima prudenza: si tratterà di temporali localmente intensi. Tutto l'enorme calore e l'estrema umidità accumulati dall'inizio di questa quarta ondata (lo scorso 28 luglio) faranno da carburante per le celle temporalesche. Durante il weekend, invece, la situazione si stabilizzerà parzialmente e i rovesci torneranno a confinarsi perlopiù sulle zone montuose. Se si sperava che questo break segnasse un cambio di passo, la brutta notizia arriva con l'inizio della prossima settimana. L'anticiclone si espanderà ulteriormente e con ancora più vigore. Sarà un caldo infernale non solo per l'Italia, ma per mezza Europa: sono attesi 37°C a Parigi e valori estremi che si spingeranno fino alla Germania e, forse, lambiranno la Danimarca. Sul nostro Paese i termometri schizzeranno nuovamente fino a 7-8°C sopra la media del periodo, con Roma e Milano pronte a sfiorare i 39°C. Siamo di fronte a una configurazione "Euro-Africana" che non ha precedenti nella nostra storia climatica. È come se, dalla fine di maggio, il Sahara si fosse spostato verso nord, inglobando gran parte del Mediterraneo sotto una gigantesca Heat Dome (una cupola di calore) di inequivocabile origine subtropicale. Cosa ci attende per il prosieguo di agosto? Il timore fondato è che fino al 18 agosto non cambi assolutamente nulla. La prepotenza di questa alta pressione sembra destinata a dominare ancora a lungo. Analizzando le ultime mappe, non si può escludere che la tanto attesa rinfrescata, intravista per il 19 agosto, si riveli una mezza delusione: un break di modesta entità, di breve durata e limitato esclusivamente al Nord e al versante adriatico. Insomma, per citare un capolavoro del nostro cinema, "Non ci resta che piangere": nel brevissimo termine teniamo gli occhi aperti per i temporali al Nord e sugli Appennini, da lunedì, invece, prepariamoci a rimettere l'armatura per affrontare l'ennesima, brutale fiammata di questa infinita Estate 2026. Venerdì 7. Al Nord: soleggiato e caldo al mattino, temporali dal pomeriggio su Alpi e Pianura Padana. Al Centro: sole e caldo, temporali pomeridiani in Appennino. Al Sud: sole e caldo, temporali pomeridiani su Appennino e Sicilia. Sabato 8. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali specie sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo. Domenica 9. Al Nord: soleggiato e caldo, temporali specie sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo, temporali in Appennino. Al Sud: sole e caldo. Tendenza: caldo africano almeno fino al 18 agosto.

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Pubblicato il 7 Agosto 2026