Caldo, ondata bollente sull’Italia: allerta arancione in 13 regioni

(Adnkronos) – Un'ondata di caldo bollente si abbatte sull'Italia, con bollino arancione previsto oggi in 13 città comprese Roma, Firenze e Bologna. E' quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città. Sempre oggi è previsto bollino giallo in 10 capoluoghi (tra cui Milano, Napoli e Palermo). Solo 4 le città 'più fresche' (bollino verde): si tratta di Catania, Genova, Messina e Reggio Calabria. Più in dettaglio, le città con bollino arancione di oggi sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona. Bollino giallo a Bari, Cagliari, Civitavecchia, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo. Il bollino arancione indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, dagli anziani ai bambini fino alle donne in gravidanza e chi soffre di malattie croniche", ricorda il ministero sul proprio sito. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Giugno 2023