Caldo nel weekend, poi cambia tutto: temporali e grandine in vista

(Adnkronos) – Ore contate per il caldo anomalo che sta interessando l'Italia. L'effetto dell'anticiclone africano, secondo le previsioni meteo, non durerà oltre il weekend portando dalla prossima settimana un contraccolpo amaro: un pericoloso break temporalesco, spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, con precipitazioni che potrebbero risultare anche intense e localmente accompagnate da grandine. I due fenomeni, caldo intenso e temporali, sono più uniti di quanto si possa pensare. Infatti con l'aumentare delle temperature cresce anche l'evaporazione dai nostri mari, la vera energia potenziale di cui si nutrono i sistemi temporaleschi. Il tutto provoca un aumento delle precipitazioni convettive (temporali) con serio rischio di grandine grossa e nubifragi. Ed è proprio quello che ci aspettiamo nei prossimi giorni. Dopo il grande caldo del weekend, nel corso della prossima settimana si verrà a creare una pericolosa configurazione sinottica. Da una parte, abbiamo il caldo anticiclone africano responsabile di queste prime fiammate fin sull'Italia, dall'altra un flusso di correnti in discesa dal Nord Europa, più fresche e instabili, pronte a irrompere fin verso il Mediterraneo. In particolare, tra lunedì 5 e mercoledì 7 maggio, le regioni del Centro-Nord rischiano di trovarsi in una sorta di "zona di convergenza" in cui interagiscono queste importanti figure meteorologiche. Proprio in questa "terra di nessuno" avvengono i contrasti maggiori e più pericolosi: con tutto questo calore in eccesso aumenta anche il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e grandinate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Maggio 2025