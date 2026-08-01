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Caldo feroce sull’Italia, oggi 23 bollini rossi. E lunedì salgono a 25

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(Adnkronos) –
Tsunami di calore sull'Italia. Agosto si apre con un weekend da record e lunedì andrà ancora peggio: su 27 città monitorate dalla sorveglianza del ministero della Salute, nell'ultimo aggiornamento del bollettino, il 3 agosto si contano 25 bollini rossi. Allerta massima, di livello 3, da Nord a Sud, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale e non solo dei più fragili. Si salvano soltanto Messina e Reggio Calabria, contrassegnate dal bollino giallo segno di pre-allerta (livello 1).  La quarta ondata di calore dell'estate 2026 disegna un trend in continua crescita. I 25 bollini rossi attesi lunedì (Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo) sono il picco massimo raggiunto finora, e arrivano dopo un weekend torrido con previsioni confermate dal nuovo report: 19 città in rosso nella giornata di ieri 1 agosto (Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo), e 23 per oggi, domenica 2 (alla lista dell'1 si aggiungono Catania, Genova, Palermo e Trieste). In questo fine settimana sfuggono all'allerta massima: Ancona e Bari oggi, domani saranno in rosso; Messina, oggi in arancione e domani in giallo; Reggio Calabria in giallo sia oggi che lunedì.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Agosto 2026

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