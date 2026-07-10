Caldo estremo, Italia nella morsa africana: weekend con qualche temporale, poi picchi fino a 39°C

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Italia nella morsa del caldo africano: sono 48 giorni consecutivi con temperature sopra la media e la terza ondata di calore dell'estate non sembra voler mollare la presa. Secondo gli esperti, l'anticiclone porterà una nuova escalation termica con punte fino a 40°C e una fase rovente destinata a durare almeno fino al 23 luglio. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che siamo entrati a tutti gli effetti nel "nuovo clima" del XXI secolo. Una lunghissima fase anomala che, va detto, ha colpito fino ad oggi in modo intenso soprattutto il Centro-Nord. Al Sud si sono vissute giornate che oggi definiremmo "quasi normali", ma che in realtà risultano caldissime se confrontate con i parametri di appena 30 o 40 anni fa. Le speranze di un imminente refrigerio, purtroppo, si infrangono contro gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici. Siamo nel pieno della terza ondata di caldo africano e la data di fine incubo, inizialmente prevista per il 20 luglio, è stata inesorabilmente spostata in avanti: dovremo resistere almeno fino a giovedì 23 luglio. Ci prepariamo dunque ad affrontare un'altra fiammata lunghissima, della durata di almeno 15 giorni, ricalcando esattamente lo schema opprimente della seconda ondata vissuta tra il 17 giugno e il 1° luglio. I dettagli previsionali indicano un inesorabile peggioramento, con il caldo destinato ad aumentare la sua morsa, in particolar modo da domenica in poi. Nel breve termine, ci aspettano comunque valori elevati: venerdì il podio del caldo spetterà a Toscana e Campania con 37°C a Firenze, seguita a ruota da Benevento e Caserta con 36°C. Durante il weekend avremo un primo forte sussulto in Sardegna, con Oristano che schizzerà a 39°C. Il caldo inizierà a farsi sentire diffusamente anche al Sud (Foggia a 37°C e Benevento ancora a 36°C), mentre al Centro si boccheggerà a Firenze, Pistoia, Prato e Terni, tutte inchiodate sui 36°C all’ombra. Il peggio, tuttavia, busserà alle nostre porte a partire da lunedì, in un'inesorabile cavalcata termica che raggiungerà l’apice nella giornata di giovedì 16 luglio. La previsione per questa "terza fase" del caldo africano è un vero e proprio bollettino medico per le nostre città: 40°C a Oristano e Nuoro, 39°C a Firenze e Terni, 38°C in una lunga lista di "città malate" che include Bologna, Ferrara, Foggia, Mantova, Modena, Parma, Pavia e Piacenza. Non andrà meglio nelle due principali metropoli italiane: Roma e Milano sfioreranno i 37/38°C. Inutile sottolinearlo: stiamo parlando di temperature che corrispondono, e in alcuni casi superano, quelle della piena febbre umana, sottoponendo i nostri corpi a uno stress biometeorologico estremo. Per trovare un barlume di speranza e una magra consolazione, dobbiamo aggrapparci alla data del 23 luglio. In quei giorni, il sollievo dalla calura magrebina dovrebbe concretizzarsi grazie al graduale movimento della cupola anticiclonica verso est. Se in queste ore il "centro di fuoco" dell'anticiclone staziona sulla Francia e a metà mese si piazzerà esattamente sopra l'Italia, dal 23 luglio il “mostro” africano dovrebbe finalmente traslare verso i Balcani. L'aria rovente si dirigerà verso Albania, Bulgaria e Grecia dove, con tutta probabilità, l'anticiclone andrà a mietere nuovi record storici. Per noi, invece, potrebbe significare il tanto agognato ritorno alla normalità. O almeno, a quella che oggi ci sforziamo di chiamare tale.

NEL DETTAGLIO



Venerdì 10. Al Nord: temporali sulle Alpi, occasionali in pianura. Al Centro: sole e caldo, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti.

Sabato 11. Al Nord: caldo, temporali sparsi da ovest verso est. Al Centro: sole e caldo, qualche acquazzone sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti.

Domenica 12. Al Nord: sole e caldo, temporali in Romagna e sui monti. Al Centro: sole e caldo, temporali sui monti. Al Sud: sole e caldo, qualche rovescio sui monti.

Tendenza: lunedì primo picco del caldo, poi ulteriore escalation fino a 43°C in Sardegna.

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Pubblicato il 10 Luglio 2026