Caldo, disidratazione e sbalzi pressori: ecco le 10 regole per proteggere la salute del cuore

(Adnkronos) – La Fondazione per il Tuo Cuore – Hcf Onlus, presieduta dal professor Domenico Gabrielli, annuncia la promozione, per il prossimo 12 giugno, della Giornata nazionale della prevenzione cardiovascolare, "iniziativa di alto valore sociale, scientifico e istituzionale dedicata alla tutela della salute del cuore, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza dei controlli periodici e dei corretti stili di vita". L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione per il Tuo Cuore e della cardiologia italiana a favore della prevenzione, dell'informazione sanitaria qualificata e della prossimità ai bisogni dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento di Anmco – Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, quale riferimento scientifico e professionale della cardiologia ospedaliera nazionale. La Giornata intende rappresentare un momento di informazione, responsabilizzazione e servizio alla popolazione, confermando il contributo concreto della cardiologia italiana alla promozione della salute pubblica. In tale contesto – informa una nota – sarà valorizzato anche il servizio 'L'esperto risponde', presente sul portale istituzionale della Fondazione, attraverso il quale i cardiologi offrono gratuitamente risposte informative alle richieste dei cittadini. Il servizio rappresenta "uno strumento qualificato di orientamento e sensibilizzazione, volto a favorire una maggiore consapevolezza sui principali temi legati alla salute cardiovascolare, alla prevenzione, ai fattori di rischio e alla necessità di rivolgersi tempestivamente allo specialista in presenza di sintomi o condizioni meritevoli di approfondimento". "La salute del cuore è parte fondamentale della salute della persona. Promuovere la prevenzione cardiovascolare significa tutelare la vita, l'autonomia e la qualità dell'esistenza dei cittadini. Con questa Giornata vogliamo rafforzare il messaggio che la cura del cuore deve iniziare prima della malattia, attraverso controlli periodici, stili di vita corretti, informazione qualificata e attenzione ai fattori di rischio. Il servizio 'L'esperto risponde', attivo sul portale della Fondazione, rappresenta un contributo concreto dei cardiologi alla popolazione, offrendo ai cittadini uno spazio autorevole, gratuito e scientificamente qualificato di orientamento informativo", afferma Gabrielli. "Anmco guarda con grande favore a ogni iniziativa capace di rafforzare la cultura della prevenzione cardiovascolare e di avvicinare i cittadini alla cardiologia. La Giornata nazionale della prevenzione cardiovascolare rappresenta un'occasione preziosa per ribadire che informazione corretta, diagnosi precoce, aderenza alle terapie e stili di vita adeguati sono strumenti fondamentali per ridurre l’impatto delle malattie cardiovascolari. Come comunità scientifica, sentiamo il dovere di contribuire a questo percorso, mettendo a disposizione competenze, autorevolezza e prossimità ai bisogni della popolazione”, dichiara il professor Massimo Grimaldi, presidente nazionale Anmco. In considerazione del periodo estivo e dell'aumento dei rischi legati alle alte temperature, la Giornata sarà anche l'occasione per richiamare l'attenzione sulle principali problematiche cardiovascolari connesse al caldo, alla disidratazione, agli sbalzi pressori e alla corretta gestione delle terapie nei mesi estivi. Per tale ragione, i cardiologi della Fondazione per il Tuo Cuore, con il contributo scientifico della comunità cardiologica Anmco, potranno predisporre un vademecum per la prevenzione cardiovascolare nel periodo estivo, che sarà presentato in occasione della Giornata e messo a disposizione della popolazione quale strumento pratico di informazione, prevenzione e tutela della salute del cuore. Ecco le 10 regole per proteggere la salute cardiovascolare: 1) Controllare regolarmente la pressione arteriosa. Durante l'estate la pressione può variare in modo significativo. Il caldo favorisce la vasodilatazione e può provocare abbassamenti pressori, capogiri, debolezza, vista offuscata o sensazione di svenimento, soprattutto nei pazienti che assumono farmaci antipertensivi o diuretici. E' utile misurare la pressione con regolarità e riferire al medico eventuali valori anomali o sintomi ricorrenti; 2) Non modificare autonomamente le terapie. Farmaci per la pressione, diuretici, antiaritmici, anticoagulanti, antiaggreganti e terapie per lo scompenso cardiaco devono essere assunti secondo prescrizione. In caso di caldo intenso, pressione bassa, crampi, stanchezza marcata o riduzione della diuresi, non bisogna sospendere o modificare i farmaci da soli, ma confrontarsi con il medico curante o con il cardiologo; 3) Idratarsi correttamente. Bere acqua con regolarità aiuta a prevenire disidratazione, tachicardia, cali pressori e affaticamento. È importante bere anche quando non si avverte sete, soprattutto nelle persone anziane. Nei pazienti con scompenso cardiaco, insufficienza renale o indicazioni alla restrizione dei liquidi, la quantità di acqua da assumere deve però essere concordata con il medico; 4) Evitare le ore più calde. Nelle giornate di caldo intenso è consigliabile evitare l’esposizione diretta al sole e gli sforzi fisici nelle ore centrali della giornata. Le uscite, le passeggiate e l'attività fisica dovrebbero essere programmate al mattino presto o in serata, quando le temperature sono più favorevoli e il cuore è sottoposto a minore stress; 5) Riconoscere i segnali da non sottovalutare. Dolore o oppressione al petto, mancanza di respiro, palpitazioni persistenti, svenimento, sudorazione fredda, confusione, nausea intensa, gonfiore improvviso alle gambe o peggioramento dell'affanno non devono essere attribuiti semplicemente al caldo. In presenza di sintomi importanti, improvvisi o persistenti, è necessario chiamare tempestivamente il 112/118. 6) Prestare attenzione a scompenso cardiaco e aritmie. Chi soffre di scompenso cardiaco deve monitorare peso corporeo, gonfiore alle caviglie, affanno e stanchezza insolita. Un rapido aumento di peso, la comparsa di edemi o il peggioramento del respiro devono essere segnalati al medico. Anche chi soffre di aritmie deve evitare disidratazione, eccesso di alcol, caffeina e sforzi nelle ore più calde, prestando attenzione a battito irregolare, palpitazioni, capogiri o affanno; 7) Seguire un'alimentazione leggera e amica del cuore. Nei mesi estivi è preferibile scegliere pasti leggeri, ricchi di frutta, verdura, cereali integrali, pesce, legumi e alimenti facilmente digeribili. È opportuno limitare pasti abbondanti, eccessi di sale, grassi, bevande zuccherate e alcolici, che possono favorire disidratazione, alterazioni pressorie e maggiore affaticamento cardiovascolare; 8) Fare attività fisica con prudenza. Il movimento resta fondamentale per la prevenzione cardiovascolare, ma deve essere adattato alla stagione e alle condizioni cliniche. È meglio evitare sforzi intensi nelle ore calde, indossare abiti leggeri, fare pause, idratarsi correttamente e interrompere l’attività in caso di dolore toracico, affanno insolito, capogiri, debolezza o palpitazioni; 9) Evitare sbalzi termici e proteggere i farmaci. Il passaggio improvviso da ambienti molto caldi ad ambienti troppo freddi può rappresentare uno stress per l'apparato cardiovascolare. Anche l'aria condizionata va utilizzata con buon senso, evitando temperature eccessivamente basse. I farmaci devono essere conservati correttamente, lontano da sole e calore, e non lasciati in auto o in luoghi esposti ad alte temperature; 10) Usare l'informazione qualificata e rivolgersi agli specialisti. La prevenzione cardiovascolare passa anche da una corretta informazione. La Fondazione per il Tuo Cuore mette a disposizione il servizio 'L'esperto risponde', attraverso il quale i cittadini possono inviare quesiti e ricevere risposte informative da cardiologi esperti. Il servizio non sostituisce la visita medica, non formula diagnosi individuali e non modifica terapie, ma rappresenta uno spazio autorevole di orientamento, prevenzione e sensibilizzazione.

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Pubblicato il 9 Giugno 2026