Caldo, Decaro vara l’ordinanza per la tutela del lavoro all’aperto

“Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall’esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre piu’ frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”. Lo si legge in una nota della Regione. “Abbiamo anticipato quest’anno l’ordinanza cosi’ come ne abbiamo prorogato la validita’ fino al mese di settembre – spiega il governatore – perche’ ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche un pericolo per la salute. Questo provvedimento intende essere innanzitutto una tutela per i lavoratori piu’ esposti e un incentivo a mettere in campo nuovi modelli organizzativi di lavoro che garantiscano la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori senza creare danni alle attivita’. La salute delle persone e’ un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto”. “Le disposizioni – informa la nota – si applicano, in particolare, ai lavoratori operanti nel settore agricolo e forestale; florovivaistico; nelle serre e nei tunnel agricoli; nelle cave; nei cantieri edili e stradali; ai ‘riders’ e in ulteriori attivita’ svolte all’aperto caratterizzate da esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico”. “L’ordinanza – conclude – e’ finalizzata a ridurre il verificarsi di malori, infortuni e patologie correlate allo stress termico, promuovendo modelli organizzativi del lavoro compatibili con la tutela della salute, la prevenzione e l’adattamento climatico”.



Pubblicato il 30 Maggio 2026