Caldo, animali al riparo dal sole: a Foggia scatta l’ordinanza

Balconi, terrazzi, cortili e giardini esposti direttamente al sole diventano off limits nelle ore più calde per cani e gatti che non abbiano a disposizione un riparo adeguato. La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha firmato un’ordinanza che introduce fino al 15 settembre una serie di prescrizioni per tutelare gli animali d’affezione durante le ondate di calore, intervenendo anche sulla permanenza all’interno delle automobili. Il divieto, in vigore da ieri, riguarda in particolare la fascia compresa tra le 10 e le 18, quando i proprietari non potranno lasciare gli animali in spazi esterni direttamente esposti ai raggi solari e privi di un’adeguata zona d’ombra. Le prescrizioni valgono comunque anche nei periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate. Alla base del provvedimento ci sono i rischi provocati dall’esposizione prolungata al caldo, soprattutto quando si sommano scarsa ventilazione e insufficiente disponibilità di acqua. Condizioni che possono causare disidratazione e colpi di calore, fino alle conseguenze più gravi per la salute dell’animale. Nelle ore più calde cani e gatti dovranno quindi essere tenuti in ambienti freschi e adeguatamente ventilati, preferibilmente all’interno delle abitazioni o comunque in luoghi capaci di proteggerli dalle condizioni climatiche. I proprietari dovranno inoltre garantire la costante disponibilità di acqua fresca e potabile, sostituita regolarmente, oltre a un’alimentazione adeguata in contenitori puliti. Quando gli animali resteranno all’aperto negli orari consentiti, dovranno avere a disposizione cucce, tettoie o altre strutture in grado di offrire ombra, riparo dagli agenti atmosferici e sufficiente ventilazione. Gli spazi dovranno inoltre essere mantenuti in condizioni igienico-sanitarie adeguate. Un capitolo specifico riguarda le automobili. L’ordinanza vieta di lasciare gli animali nei veicoli in sosta, anche per pochi minuti, quando temperatura e condizioni climatiche possono mettere a rischio la loro salute. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà sanzioni amministrative e, nelle situazioni più gravi contemplate dalla normativa, potranno scattare anche conseguenze penali. Il provvedimento resterà efficace per tutta la parte più calda dell’estate, fino al prossimo 15 settembre.



Pubblicato il 23 Luglio 2026