Caldo afoso, oggi 9 città da bollino rosso: domani tregua

(Adnkronos) – Caldo afoso in aumento. E se qualcuno ancora spera di poter sapere con certezza quando finisce questa lunga estate 2024 dominata dall'anticiclone africano, ebbene sappiate che la possibile svolta arriverà solo tra 10 giorni. Oggi sabato 31 agosto saranno 9 le città da bollino rosso (ieri erano 8) per gli effetti delle alte temperature. Secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, il livello massimo di allerta si registrerà a Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Roma e Trieste. Domani però, domenica 1 settembre, i capoluoghi in rosso, sui 27 monitorati, scenderanno a 2, Bari e Perugia. L'anno scorso, ricordano i meteorologi, il caldo africano finì il 10 settembre; anche l'estate 2024 potrebbe seguire questo copione meteo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che il caldo africano, con i 35-37°C all’ombra, insisterà sull’Italia anche la prossima settimana. La burrasca di fine estate, che una volta avveniva a Ferragosto, sembra posticipata alla fine della prima decade di settembre. L’anticiclone africano si dimostra, infatti, più resistente agli attacchi atlantici rispetto all’anticiclone delle Azzorre, protagonista del secolo scorso. In altre parole, da metà luglio il promontorio subtropicale ha conquistato l’Europa meridionale e non se n'è più andato, nonostante qualche rapido attacco perturbato. Sabato 31. Al Nord: sole e molto caldo, temporali sulle Dolomiti. Al Centro: sole e molto caldo. Al Sud: soleggiato e caldo. Domenica 1. Al Nord: sole e molto caldo; acquazzoni sui rilievi. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: soleggiato. Tendenza: sole e caldo con Caronte salvo temporali sulle Alpi, sugli Appennini e localmente in Pianura Padana ad inizio settimana. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Agosto 2024