Calciomercato Roma, idea Duvan Zapata: le ultime news

(Adnkronos) – La Roma valuta Duvan Zapata. Secondo le ultime news di calciomercato, la società giallorossa potrebbe puntare sul 32enne attaccante dell’Atalanta per completare il reparto offensivo della rosa a disposizione di José Mourinho. Secondo SkySport, la Roma avrebbe inizialmente pensato a Luis Muriel, altra punta dell’Atalanta. L’attacco bergamasco ha appena arruolato Gianluca Scamacca e può cedere uno dei giocatori già agli ordini del tecnico Gian Piero Gasperini. La Roma ha appena perfezionato la cessione del difensore Roger Ibanez in Arabia Saudita per oltre 30 milioni e ora può concentrarsi su un’operazione in entrata. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Agosto 2023